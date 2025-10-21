Coaliția se reunește pentru a decide data alegerilor din Capitală

Preşedintele Nicuşor Dan ar prefera ca scrutinul pentru funcția de primar general să aibă loc în luna noiembrie.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliție organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei pe 30 noiembrie, subliniind că partidele din alianță trebuie să respecte înțelegerile politice și că „nimeni nu este ținut cu forța în coaliție”.

„Discutăm mâine (marți - n.r.) în coaliție. Poate să fie, discutăm mâine în coaliție. Eu am și o dată pe care pot să o propun, 30 noiembrie. De ce nu 30, ca să facem mai repede? Nu era mai bine să facem repede?”, a spus Grindeanu, întrebat despre organizarea alegerilor din Capitală.

Vineri, premierul Ilie Bolojan a afirmat despre alegeri: „Cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar”, la Radio România Actualități.

La momentul actual, numele vehiculate pentru funcția de Primar General al Capitalei sunt: Gabriela Firea sau Daniel Băluță (PSD), Stelian Bujduveanu sau Ciprian Ciucu (PNL), precum și Cătălin Drulă (USR).

Primăria Generală a Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, după ce postul de primar general a fost vacantat în urmă câștigării de către Nicușor Dan a alegerilor prezidențiale.

