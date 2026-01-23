Lider PSD: Ideea mea este să plece ei, PNL şi USR, şi să guvernăm noi

„Să plece ei! USR, PNL... Evident că ieşirea de la guvernare, pentru unii, pare o salvare pentru PSD. O să vedeţi ce se va întâmpla. Dacă rămânem la guvernare, ne înjură că noi îi ţinem pe ăştia, dacă ieşim, o să ne înjure că noi am destabilizat şi uite ce probleme sunt din cauză că a ieşit PSD-ul. Oricum pe pesedişti îi înjură toată lumea şi atunci ideea mea este să plece ei şi să guvernăm noi", a declarat Rădulescu, vineri, într-o conferinţă de presă.

El spune că Partidul Social Democrat ar putea guverna alături de minorităţile naţionale şi un alt grup "surpriză", deşi nu exclude nici o colaborare cu AUR.

„Suntem politicieni foarte experimentaţi şi abili şi dacă tot este PSD aşa un diavol în mintea PNL, USR şi aşa mai departe, de unde ştiţi că nu putem guverna noi, PSD, cu UDMR, minorităţi şi încă un grup care s-ar putea alătura? Sunt două decizii: rămân şi mă înjură, plec şi mă înjură. Eu aleg să rămân şi să îmi asum responsabilitatea sau hai să plecăm toţi şi lăsăm AUR-ul să guverneze. (...) Eu la Vâlcea cu AUR lucrez foarte bine. Atât pot să vă spun. Restul, la Bucureşti, decid ei ce fac", a adăugat Rădulescu.

Liderul social-democrat din Vâlcea a ţinut să menţioneze că şi pe plan administrativ în judeţ sunt, de asemenea, o serie de îngrijorări în ceea ce priveşte bugetul pe anul acesta din partea primarilor, astfel că săptămâna viitoare se va întâlni cu aceştia şi va discuta inclusiv pe tema ieşirii PSD de la guvernare.

„Sunt îngrijorări majore legate de bugetul pe anul acesta, pentru că, dacă se merge pe optica actuală, este foarte posibil ca administraţiile locale, primării şi consiliile judeţene, să nu mai poată asigura cofinanţări pentru proiectele aflate în derulare, dar nici bani pentru a depune proiecte viitoare. Ori asta, după părerea mea, ar fi o autosabotare, pentru că Guvernul României spune că trebui să absorbim fonduri europene, dar pe de altă parte există semne - încă nu s-a aprobat bugetul şi deci nu pot să cauţionez în vreun fel - că bugetele noastre s-ar reduce şi atunci, dacă nu ni se dau bani, nu vom mai putea atrage fonduri europene şi nici guvernamentale. Dar, aştept cu interes dezbaterile pe buget", a mai spus Constantin Rădulescu. AGERPRES