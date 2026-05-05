Criză majoră în PNL după căderea Guvernului Ilie Bolojan: liderul pierde sprijinul intern, partidul se fracturează

Criză explozivă în PNL după căderea Guvernului Bolojan: partidul se rupe în două

Tensiunile din Partidul Național Liberal ating un nou nivel critic după demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură. Liderul Ilie Bolojan rămâne susținut doar de o parte restrânsă din conducere, în timp ce vocile critice cer schimbări majore și o nouă strategie politică.

Sprijin tot mai fragil pentru Ilie Bolojan în conducerea PNL

Criza internă din PNL se adâncește vizibil, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament. Surse din partid indică faptul că liderul liberal mai este susținut, în prezent, doar de un singur prim-vicepreședinte și de secretarul general. În același timp, ceilalți trei prim-vicepreședinți se delimitează de direcția actuală și analizează scenarii alternative pentru viitorul formațiunii.

În interiorul partidului se discută tot mai intens despre o posibilă repoziționare strategică, în contextul presiunilor generate de guvernare și de rezultatele electorale recente.

Adrian Veștea: „PNL trebuie să continue guvernarea”

În acest climat tensionat, prim-vicepreședintele Adrian Veștea a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Ilie Bolojan, pledând pentru continuitate și responsabilitate administrativă.

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români”, a declarat Veștea.

Acesta a subliniat importanța reluării negocierilor cu partidele proeuropene și a insistat asupra impactului direct pe care instabilitatea politică îl are asupra administrației locale și proiectelor finanțate din fonduri europene.

„Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde […] pentru fiecare proiect care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului”.

Tabăra critică cere schimbări și noi alianțe politice

Mesajul de susținere vine în contrast cu poziția tot mai consolidată a taberei critice din PNL, care pregătește mutări interne ce ar putea duce la o reconfigurare a conducerii. Printre scenariile discutate se numără inclusiv o posibilă reconciliere politică și redefinirea alianțelor.

Hubert Thuma: „PNL nu pleacă nicăieri”

Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, a transmis un mesaj public în care susține rămânerea partidului la guvernare, în ciuda contextului politic tensionat.

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni.

Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite.

PNL nu pleacă nicăieri... Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează”.

Nicoleta Pauliuc: condiții ferme pentru continuarea guvernării

Prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc susține, la rândul său, rămânerea la guvernare, dar cu condiții clare.

„Mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea”.

Aceasta avertizează că o retragere ar însemna „abandon”, nu „demnitate”, și subliniază necesitatea continuării reformelor.

„Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile...”

Mircea Abrudean: „O alianță toxică a dus la căderea Guvernului”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a criticat dur votul moțiunii de cenzură.

„Căderea Guvernului este rezultatul unei alianțe toxice care pune în pericol stabilitatea economică...”

Acesta a avertizat asupra consecințelor economice imediate și a cerut responsabilitate din partea celor care au susținut demiterea Executivului.