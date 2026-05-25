Călin Georgescu și „misterul” amenzii de 200.000 de lei. Cum și-a achitat sancțiunea, deși susține că nu are venituri

„Dumnezeu ne ține pe toți”. Călin Georgescu și-a plătit amenda record de 200.000 de lei, în ciuda declarațiilor despre lipsa veniturilor

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a achitat integral amenda de 200.000 de lei primită din partea Autoritatea Electorală Permanentă pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniei electorale. Informația a fost confirmată de Adrian Țuțuianu, președintele AEP, pentru News.ro.

Sancțiunea aplicată lui Georgescu este una dintre cele mai mari acordate în urma controalelor desfășurate de Autoritatea Electorală Permanentă asupra finanțării partidelor și campaniilor electorale din perioada 2024–2025.

Cazul a stârnit un val de reacții, mai ales în contextul în care fostul candidat a declarat în repetate rânduri că nu are venituri și că a avut „zero cheltuieli” în timpul campaniei electorale.

Neregulile descoperite de Autoritatea Electorală Permanentă

Potrivit concluziilor formulate de AEP, Călin Georgescu a încălcat mai multe prevederi ale legislației electorale. Instituția a constatat probleme legate de proveniența fondurilor utilizate în campanie, lipsa unor informații obligatorii pe materialele electorale și nepredarea documentelor justificative privind veniturile și cheltuielile.

În urma verificărilor, AEP a decis inclusiv sesizarea Poliției și a Parchetului.

Cea mai mare sancțiune, de 50.000 de lei, a fost aplicată pentru încălcarea articolului care prevede că toate cheltuielile de campanie trebuie să provină exclusiv din contribuțiile candidaților sau ale formațiunilor politice, potrivit Antena 3 CNN.

Alte amenzi au vizat lipsa elementelor obligatorii de identificare pe materialele electorale, necomunicarea informațiilor privind propaganda online și neprezentarea documentelor cerute de Autoritatea Electorală Permanentă în termenele legale.

În total, fostul candidat a fost sancționat pentru încălcarea a opt articole din legea finanțării campaniilor electorale.

Georgescu susținea că nu a avut cheltuieli în campanie

Controversa din jurul situației financiare a lui Călin Georgescu s-a amplificat după ce acesta a afirmat public, atât în 2024, cât și în 2025, că nu a avut cheltuieli în campania electorală.

Mai mult, anul trecut, fostul candidat declara că a contestat amenda în instanță și că achitase doar jumătate din sancțiune.

Acum însă, AEP confirmă că întreaga sumă de 200.000 de lei a fost plătită.

În același timp, declarațiile sale privind lipsa veniturilor continuă să ridice semne de întrebare, în condițiile în care documentele oficiale indică faptul că familia Georgescu are venituri foarte reduse.

Declarația de avere ridică noi semne de întrebare

Potrivit ultimei declarații de avere, Călin Georgescu nu mai încasează salarii nici măcar de la Universitatea din Pitești, instituția unde activase anterior.

În document apare și firma soției sale, Cristela Georgescu, care ar avea venituri de aproximativ 2.000 de lei pe lună.

Familia mai declară doar alocațiile copiilor, estimate la aproximativ 600 de lei lunar.

În ciuda acestor venituri modeste, fostul candidat continuă să afișeze un stil de viață care a alimentat numeroase speculații în spațiul public.

Mașină cu șofer, bodyguarzi și vilă lângă București

Aparițiile publice ale lui Călin Georgescu au atras atenția inclusiv prin dispozitivul de securitate care îl însoțește. Fostul candidat se deplasează frecvent cu mașină cu șofer și este însoțit de bodyguarzi.

În plus, familia locuiește într-o vilă din apropierea București, despre care Georgescu afirma anterior că ar fi fost cumpărată „în timpul campaniei electorale”.

Toate aceste aspecte au generat întrebări legate de sursele reale de finanțare și de modul în care fostul candidat își susține cheltuielile curente.

Declarația care a stârnit controverse

Întrebat într-o emisiune la Realitatea TV din ce venituri trăiește, Călin Georgescu a evitat un răspuns concret și a oferit o declarație care a devenit rapid virală.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări – să spun așa – ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”.

Declarația a fost intens comentată în mediul online, mai ales după confirmarea oficială că amenda de 200.000 de lei a fost achitată integral.

Amenzi și confiscări record după controalele AEP

Potrivit datelor oficiale, în urma controalelor efectuate asupra finanțării partidelor și campaniilor electorale din perioada 2024–2025, Autoritatea Electorală Permanentă a aplicat amenzi totale de peste 1,6 milioane de lei și a dispus confiscări de peste 19,5 milioane de lei.