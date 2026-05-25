Horoscop chinezesc, 25 – 31 mai 2026: O săptămână intensă, cu energie puternică

Astrologii spun că perioada 25 – 31 mai este ideală pentru curățenie în viață, renunțarea la lucrurile toxice și pregătirea pentru o nouă etapă înainte de începutul verii.

Lunea este considerată o „Zi a Distrugerii”, perfectă pentru eliminarea problemelor și a energiilor negative. Marți este o zi tensionată, în care riscurile trebuie evitate, iar finalul săptămânii aduce oportunități, claritate și șanse pentru noi începuturi.

Șobolan

Pentru Șobolani, săptămâna vine cu discuții importante despre viitor și planuri personale. O conversație decisivă cu un prieten poate avea loc miercuri și îi ajută să își exprime sincer emoțiile.

Astrologii recomandă finalizarea proiectelor până sâmbătă și evitarea procrastinării. Finalul lunii aduce recunoștință și dorința unui nou început emoțional.

Bivol

Bivolii sunt încurajați să nu lase gândurile negative să le blocheze viitorul. Duminică aduce energie bună pentru începuturi creative și planuri importante pentru vară.

O veste sau un adevăr important poate apărea joi, iar compasiunea și calmul îi vor ajuta să gestioneze totul mai bine.

Tigru

Tigrii intră într-o perioadă de vindecare și refacere emoțională. Primele zile ale săptămânii sunt perfecte pentru eliminarea stresului și a lucrurilor care îi consumă inutil.

Weekendul favorizează terapia, introspecția și lucrul la obiective personale importante.

Iepure

Pentru Iepuri, această săptămână marchează încheierea unui capitol și începutul altuia. Luni poate veni răspunsul mult așteptat la o problemă importantă.

Familia joacă un rol esențial în această perioadă, iar vineri este cea mai bună zi pentru a cere ajutor sau sprijin.

Dragon

Dragonii intră într-o perioadă romantică și de vindecare emoțională. Relațiile devin mai profunde, iar unii nativi pot întâlni persoane importante pentru viitorul lor.

Sâmbătă este o zi-cheie pentru încrederea în propriile talente și asumarea unor oportunități mari.

Șarpe

Pentru Șerpi, săptămâna este una extrem de romantică. Loialitatea unei persoane apropiate devine evidentă, iar unele relații pot evolua surprinzător de rapid.

Duminică este momentul ideal pentru schimbări legate de sănătate și stil de viață.

Cal

Caii intră într-o perioadă în care își dezvoltă abilitățile și talentele. Finalul săptămânii favorizează progresul profesional și încrederea în sine.

Miercuri și joi aduc momente de bucurie și relaxare alături de cei apropiați.

Capră

Caprele învață să renunțe la stres și la controlul excesiv. Luni este ziua perfectă pentru a lăsa în urmă probleme care le consumă energia.

Spre finalul săptămânii apare o stare de speranță și optimism.

Maimuță

Maimuțele descoperă cât de importantă este autenticitatea și încep să se accepte mai mult. Oportunități noi apar în special de vineri.

Astrologii recomandă evitarea deciziilor importante la începutul săptămânii.

Cocoș

Pentru Cocoși începe o nouă etapă legată de colaborări și relații apropiate. Nativii învață să accepte ajutor și să se bazeze mai mult pe oameni.

În familie pot apărea vindecări emoționale și adevăruri neașteptate.

Câine

Câinii descoperă că au o influență puternică asupra celor din jur și că pot ajuta oamenii doar prin simpla lor prezență. Primele zile ale săptămânii pot fi însă obositoare și stresante.

Odihna și echilibrul emoțional sunt esențiale în această perioadă.

Mistreț

Pentru Mistreți, relațiile cu familia și persoanele în vârstă devin foarte importante. O discuție sau o poveste din trecut îi poate ajuta să își înțeleagă mai bine propriul drum.

Luni poate aduce o decizie majoră care le influențează viitorul pe termen lung.