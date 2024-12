Cseke Attila: UDMR a obţinut un rezultat istoric. Nu vom discuta cu AUR, SOS şi POT

"Pe plan naţional, avem peste 6%, astăzi acum când vorbim e 6,4%, peste 590.000 de voturi, este cel mai bun rezultat al UDMR la nivel naţional din ultimii 20 de ani, indiferent de tipul de alegeri pe care îl avem în vedere. A fost cel mai bun şi pentru europarlamentare, la 9 iunie, 568.000 de voturi, dar şi acel număr am reuşit să-l depăşim la nivel naţional. În ceea ce priveşte judeţul Bihor, aici iarăşi vorbim de cel mai bun rezultat obţinut de UDMR Bihor din ultimii 20 de ani, dacă luăm în considerare şi cele locale atunci chiar putem să spunem 24 de ani. La alegerile locale din 2004 am avut peste 61.000 de voturi, acum avem 62.587 de voturi la lista pentru Senat şi 62.159 de voturi la Camera Deputaţilor. Este un rezultat istoric, aşa cum am spus, cel mai bun rezultat al nostru din ultimii 24 de ani, indiferent de tipul de alegeri despre care vorbim", a declarat, în conferinţă de presă, Cseke Attila, alături de cei doi deputaţi câştigători ai câte unui nou mandat, Biro Rozalia şi Szabo Odon.



Potrivit deputatului Szabo Odon, reprezentanţii UDMR au fost votaţi în Bihor nu numai de comunitatea maghiară, care numără 112.400 de persoane, adică 22,3% din populaţia judeţului, ci şi de o parte din comunitatea română, majoritatea familii mixte, aşa cum demonstrează scorul de 22,73% obţinut la Senat.



Preşedintele UDMR Bihor a dorit să transmită mulţumiri în special celor care au ales să voteze cu Programul raţiunii, "un program care doreşte să readucă raţiunea în viaţa publică din România, atât la nivel central cât şi la nivel local". El a afirmat însă că urmează "un mandat nu uşor", având în vedere rezultatele la nivel naţional.



"În Parlament se prefigurează forţe parlamentare extremiste, cu idei pe care noi nu le putem tolera şi susţine şi care au peste 30%, în prezent au 32,36%. Evident, cu redistribuirea voturilor şi mandatelor, fiecare dintre competitorii electorali care intră în Parlament va avea o anumită creştere, sigur partidele mai mari o creştere mai mare. Sunt astăzi, în acest moment când discutăm, peste 12% voturi care se vor redistribui competitorilor care au atins pragul electoral de 5%", a afirmat Cseke.



Dacă în Bihor UDMR va avea un senator şi doi deputaţi, la nivelul Parlamentului UDMR va avea, deocamdată, 30 de parlamentari, din care 9 senatori şi 21 de deputaţi.



Liderul UDMR Bihor a precizat că pentru a face un Guvern este nevoie de o coaliţie majoritară, "într-un fel sau altul trebuie să existe o majoritate în Parlament".



"Eu cred că este evident, zic eu, că cu aceste trei formaţiuni care sunt pe partea de extremă a eşichierului politic celelalte partide nu doresc să se asocieze. Cel puţin aşa cred şi aşa sper să fie. Sigur nu pot să spun în numele altora. Noi în niciun caz nu dorim nici să discutăm cu aceste trei formaţiuni, este foarte clar acest lucru. Adică AUR, S.O.S. şi POT. În ceea ce priveşte restul partidelor care intră în Parlament, sigur depinde foarte mult de ceea ce îşi doreşte fiecare partid. În schimb, nu cred că ar trebui să intrăm într-o discuţie sau discută, nu e momentul ca în România să începem fiecare să ne dorim numai programul nostru. Coaliţia înseamnă că pui laolaltă programele membrilor coaliţiei şi faci câteodată compromisuri pentru un bine comun şi anume acela ca ţara să fie guvernată şi să fie guvernată de forţele democratice, la care fiecare îşi aduce o contribuţie. Care va fi această construcţie politică, cine va fi în Guvern şi eventual cine nu va fi sau toţi vor fi sunt variante care urmează să se discute în perioada următoare", a spus Cseke Attila.



Primele iniţiative legislative pe care UDMR Bihor le va propune se referă la debirocratizarea instituţiilor statului, sprijinirea tinerilor pentru a-şi întemeia familii, flexibilizarea locurilor de muncă pentru mamele care se întorc din concediul pentru creşterea copilului, cu reducerea impozitului pe muncă - cel mai mare din Europa, potrivit deputatei Biro Rozalia.

AGERPRES