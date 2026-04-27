x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
„Culmea iresponsabilității!” Reacția lui Ciucu după anunțul PSD-AUR despre moțiunea comună

de Redacția Jurnalul    |    27 Apr 2026   •   14:45
Sursa foto: Hepta/ Verdictul lui Ciucu: Era nevoie de fermitate de la Cotroceni pentru a opri haosul generat de PSD

Prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a avut o primă reacție după anunțul PSD-AUR privitor la moțiunea de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Este culmea iresponsabilității, să facă alt guvern, PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD, a spus Ciucu.

Prim-vicepreședinte PNL i-a întrebat pe Facebook pe români cum li se pare „decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul”. Asta în contextul în care până în prezent nu s-a vorbit despre o eventuală discuție despre alte formule de guvernare.

Ciprian Ciucu a anunțat că partidele care vor dărâma Guvernul au obligația să facă alt cabinet. De asemenea, liderul liberal a anunțat că PNL nu va face altă coaliție cu PSD.

„Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a transmis Ciprian Ciucu.

Luni dimineață, Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au susținut o conferință de presă comună în care au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: ciprian ciucu motiune cenzura PSD-AUR
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri