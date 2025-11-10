Băluță: Lucrurile bune făcute de cineva trebuie duse mai departe

Daniel Băluță, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar general al Capitalei, a vorbit luni la B1 TV, despre principalele provocări cu care se confruntă Bucureștiul și despre soluțiile pe care le propune.

„Avem gazele, avem apa, vedem că tot orașul este brăzdat de șantiere mici pentru a înlocui, fie o țeavă de termoficare spartă, fie se repară cablurile electrice. Numai lucrurile astea le vedem odată”, a spus Băluță, subliniind că datoriile uriașe către Termoenergetica și creșterea costului vieții sunt urgențe care trebuie abordate imediat.

El a avertizat că nu există „supermeni” care pot rezolva instantaneu problemele Capitalei. „Ar fi ipocrit să promit că în cinci minute rezolvăm problema termoficării. Dar vă pot spune că în doi ani putem finaliza Prelungirea Ghencea”, a afirmat candidatul PSD.

Băluță a adăugat că rețeaua de termoficare a orașului, cu aproximativ 1.000 de kilometri de conducte principale și 3.000 de kilometri secundare, se degradează mai repede decât poate fi înlocuită. „Dacă menținem ritmul actual, ne-ar trebui încă 30 de ani ca să schimbăm tot. Iar între timp, conductele noi riscă să se strice din nou”, a spus el.

Candidatul social-democrat a mai precizat că vrea să continue proiectele utile începute de administrațiile anterioare: „Toate lucrurile bune făcute de cineva trebuie duse mai departe”.

(sursa: Mediafax)