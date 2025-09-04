Daniel Zamfir spune cum va vota PSD la moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de reforme, împărțit în pachete mai mici.

„Evident că nu votează această moțiune. Cât timp PSD va face parte din guvern, este exclus să votăm o moțiune de cenzură", a afirmat Daniel Zamfir, la RFI.

AUR a depus 4 moțiuni de cenzură, care ar putea fi supuse votului în acest week-end.

Senatorul PSD spune că relațiile din coaliția de la guvernare sunt dificile: „Relațiile din coaliție sunt cele pe care le vedeți cu toții. Colaborarea nu este una ușoară, sunt patru partide cu viziuni diferite".

Premierul Ilie Bolojan a amenințat că-și dă demisia dacă propunerile sale de reformă nu vor fi susținute de coaliție.

„Este și domnul Bolojan, care este o persoană, din punctul meu de vedere, puțin dispusă la a colabora, că despre asta este vorba", a mai spus Daniel Zamfir.

În opinia sa, "aceste anunțuri cu prezentarea demisiei dacă nu se întâmplă așa cum dorește domnia sa, nu sunt de bun augur".