Jurnalul.ro Ştiri Politică Propunerile lui Bolojan pentru noul Guvern au fost trimise la președinte

de Redacția Jurnalul    |    23 Apr 2026   •   21:47
Sursa foto: hepta/Președintele Nicușor Dan a primit lista noilor miniștri

Demisiile miniștrilor PSD și propunerile anunțate de premierul Ilie Bolojan pentru interimate au fost trimise la președinte, a anunțat Guvernul.

Potrivit unei informări a Guivernului, demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise și înregistrate la Administrația prezidențială joi seara.

Urmează ca președintele Nicușor Dan să semneze decretele, iar acestea să fie publicate în Monitorul Oficial.

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile din Guvern. Decizia retragerii din Executiv fusese luată anterior, în unanimitate, de conducerea partidului.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare”, se arată într-un comunicat emis de PSD.

PSD deținea șase portofolii: al Transporturilor, Agriculturii, Energiei, Sănătății, Justiției și Muncii.

De asemenea, vicepremierul Marian Neacșu și șeful Secretariatului General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, sunt și ei social-democrați.

(sursa: Mediafax)

 

