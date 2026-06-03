Premierul Ilie Bolojan anunță detalii de ultimă oră despre noile secții de la Institutul „Marius Nasta”

"Am reaprobat în şedinţa de Guvern indicatorii tehnico-economici, astfel încât constructorul să îşi poată încasa plăţile restante şi lucrările să fie reluate în condiţii normale, după ce activitatea din şantier a fost întreruptă în ultimele luni din cauza întârzierilor la plată", scrie Ilie Bolojan, miercuri, pe pagina sa de Facebook.



Proiectul de la "Marius Nasta" presupune modernizarea şi extinderea infrastructurii medicale prin realizarea unui nou centru de diagnostic şi tratament al tuberculozei, cu săli "moderne" de operaţie, unităţi de terapie intensivă şi facilităţi pentru intervenţii multidisciplinare, menţionează premierul.



De asemenea, au fost incluse soluţiile tehnice necesare pentru noua secţie ATI şi pentru laboratorul de bronhoscopie.



Valoarea totală a proiectului este de 640 milioane de lei, din care aproximativ 391 de milioane de lei reprezintă restul de executat. Finanţarea este asigurată prin PNRR şi din bugetul de stat.



"Derularea proiectelor din PNRR este o prioritate pentru Guvern. România are nevoie de spitale moderne şi de investiţii serioase în sănătate. Aceste proiecte trebuie duse la capăt", se mai arată în postare.

AGERPRES