x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Deputatul Nicolae Păun: Grupul pentru Minoritățile Naționale a devenit o bătaie de joc. Nu mai votez la indicațiile lor

Deputatul Nicolae Păun: Grupul pentru Minoritățile Naționale a devenit o bătaie de joc. Nu mai votez la indicațiile lor

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   01:20
Deputatul Nicolae Păun: Grupul pentru Minoritățile Naționale a devenit o bătaie de joc. Nu mai votez la indicațiile lor
Sursa foto: Nicolae Păun

Deputatul minorității rome, Nicolae Păun, a anunțat că, începând de luni, nu va mai vota în Parlament proiectele susținute de actuala coaliție de guvernare, acuzând conducerea Grupului pentru Minoritățile Naționale (GPMN) că îi tratează pe reprezentanții romilor „ca pe niște roboți”.

Nicolae Păun a transmis că nu mai acceptă să voteze „la comandă”, fără consultări reale pe proiectele de lege importante.

„Grupul pentru Minoritățile Naționale a devenit o bătaie de joc. Deciziile se iau într-un cerc restrâns, iar noi suntem puși să votăm ca niște roboți”, a declarat deputatul.

Parlamentarul susține că va vota de acum înainte „după propria conștiință”, ținând cont de interesele romilor: „Nu sunt de acord să fiu pe post de mobilier. Reprezint a doua cea mai numeroasă minoritate din România și nu voi ridica mâna pentru a aproba măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan.”

Păun a criticat dur liderii GPMN – Varujan Pambuccian, Ovidiu Victor Ganț și Silviu Vexler – acuzându-i de lipsă de transparență și colaborare. El a avertizat și actuala coaliție de guvernare că sprijinul politic al romilor nu mai este garantat: „Dacă ne tratați ca pe niște cerșetori, să vedem dacă veți mai avea cele 5,5% din voturi la următoarea moțiune de cenzură.”

Deputatul a reamintit că Partida Romilor a sprijinit PSD și PNL la ultimele alegeri și că voturile comunității rome au contat decisiv pentru victoria primarilor și președinților de consilii județene: „Acum, după ce s-au văzut cu sacii în căruță, nu ne mai bagă în seamă.”

Nicolae Păun și-a încheiat declarația cu un avertisment direct: „Dacă aveți memoria scurtă, atunci schimb foaia. Să vedem dacă mai treceți de următoarea moțiune de cenzură!”

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: minoritati nicolae paun
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri