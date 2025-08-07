Detaliul de pe crucea lui Ion Iliescu: Ce semnifică absența inscripției INRI

Ion Iliescu a murit după o suferinţă de două luni la Spitalul "Agrippa Ionescu" din Capitală. Trupul său neînsufleţit a fost depus în aceasta dimineaţă la Palatul Cotroceni.

Lângă sicriu se află şi crucea. Pe cruce sunt scrise numele, data naşterii şi cea a morţii, dar nu şi literele "INRI", care se inscripţionează pe crucile decedaţilor creştin-ortodocși, notează observatornews.ro.

Ce înseamnă INRI

În limba latină, INRI înseamnă "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum", adică "Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor". Potrivit Evangheliei după Ioan, această inscripţie a fost scrisă de Pilat din Pont pe crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

Ce spunea Ion Iliescu despre credința sa în Dumnezeu

Fostul șef al statului a declarat, de-a lungul vieţii sale, că are o relaţie de respect cu Biserica Ortodoxă, dar nu s-a identificat niciodată ca un creştin practicant.

El a afirmat în mai multe rânduri că este liber cugetător.

Într-o dezbatere pentru Alegerile Prezidenţiale din 1996 cu Emil Constantinescu, Ion Iliescu a făcut anumite preciizări despre credința sa în Dumnezeu.

"Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioşi, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română, şi am aceastaă calitate. Sigur, în evoluţia mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinţei şi ale moralei creştine. Eu sunt mai moral şi mai creştin decât mulţii alţii care îşi etalează public această credinţă", a răspuns Ion Iliescu, la Antena1.