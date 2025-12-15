Scandal în Senat! Diana Buzoianu respinge moțiunea AUR: „Nu e un document politic, e un film prost”

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost dezbătută și supusă votului luni, în plenul Senatului. Ministrul USR a criticat dur demersul opoziției, susținând că nu este vorba despre problema apei din Prahova, ci despre un exercițiu politic lipsit de substanță.

Luni, Senatul României a dezbătut și a supus la vot moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de AUR. La momentul dezbaterii, în plen erau prezenți 95 dintre cei 133 de senatori.

Prezentă la tribuna Senatului, ministra Mediului a respins acuzațiile și a atacat frontal inițiativa opoziției.

„Moțiunea de azi nu e un document politic. Mai degrabă un film prost, fără acțiune, fără scenariu. Nu e o moțiune simplă, e o moțiune bambilici, cerută de PSD și executată de AUR și S.O.S. Moțiunea de față nu e despre apă, e despre setea de spectacol. Dacă este să spunem cinstit, această moțiune e o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale”, a spus Diana Buzoianu, în plenul Senatului.

„O situație gravă, dar cauzată de incompetență locală”

Ministra USR a recunoscut gravitatea situației de la Paltinu, însă a pus responsabilitatea exclusiv pe autoritățile locale, despre care a spus că sunt numite chiar de partidele care cer acum demisia sa.

„A fost o situație foarte gravă la Paltinu”, a declarat Buzoianu, subliniind însă că oamenii „au rămas fără apă din cauza incompetenței unor oameni, puși la nivel local, tot de către cei care astăzi strigă demisia”.

În contextul scandărilor „Demisia” din sală, ministra a acuzat lipsa de comunicare din partea autorităților operative locale.

„Aceste autorități operative de la nivel local au venit în multiple ședințe să spună că nu există riscul cu privire la alimentarea populației cu apa”, a afirmat Buzoianu, adăugând că Ministerul Mediului nu a fost informat „nici măcar după ore întregi după ce apa a fost oprită la nivel local”.

„Era treaba lor să vină cu soluții”

Ministra Mediului a continuat atacul la adresa conducerilor locale implicate, spunând că acestea nu și-au îndeplinit atribuțiile.

„Dacă aceste autorități, care oricum nu au fost capabile să vină să informeze Ministerul, dar și dacă le-ar fi informat, era treaba lor să vină cu soluții. Era treaba lor să vină pentru că de-aia sunt directori puși, de-aia au bugete, de-aia și-au salarii serioase. (…) Ei trebuiau să vină și cu soluții, lucru pe care evident nu l-au făcut”.

Buzoianu: „Voi continua curățenia”

În încheiere, Diana Buzoianu a transmis un mesaj ferm, afirmând că nu va ceda presiunilor politice.

„Atâta timp cât voi rămâne la Ministerul Mediului, nimeni nu o să poată să mă șantajeze cu funcția, pentru că nu le convine lor că zboară oamenii lor incompetenți din funcții de la nivel local”, a conchis aceasta.

PSD anunță vot în bloc pentru moțiune

De cealaltă parte, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat că toți senatorii social-democrați vor vota în favoarea moțiunii.

„Să lași 120.000 de oameni atâta timp fără apă, arată că n-ai niciun pic de răspundere și trebuie să pleci”, a declarat Zamfir, luni dimineață, la Digi24.

Întrebat dacă votul va fi unul unanim în rândul PSD, acesta a răspuns categoric:

„Evident da. Nu știu de ce există sau puneți la îndoială această chestiune. Absolut toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu. Pentru că, repet, n-o să fim solidari niciodată cu minciuna și cu incompetența”.

Ce înseamnă moțiunea simplă

Potrivit procedurilor parlamentare, adoptarea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, aceasta reprezentând un instrument prin care Parlamentul își exprimă poziția față de o problemă de politică publică sau față de activitatea unui membru al Guvernului.

