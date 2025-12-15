Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut de poliție în cadrul investigației privind moartea regizorului Rob Reiner și a soției sale, Michele Singer Reiner, au declarat pentru NBC News două surse din rândul forțelor de ordine.

Cei doi au fost descoperiți fără viață duminică, în casa familiei, cu răni provocate prin înjunghiere.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, dacă Nick Reiner are un avocat și nu au oferit detalii oficiale privind acuzațiile formulate.

Ancheta se află în desfășurare.

Moartea lui Rob Reiner a provocat un val de reacții la Hollywood și în rândul fanilor din întreaga lume.

Reiner a fost unul dintre cei mai cunoscuți americani, cu o carieră marcată de filme de succes în anii ’80 și ’90, atât ca actor, cât și ca regizor și producător.

Nick Reiner a vorbit public, în trecut, despre dependența de droguri, care a început în adolescență.

Într-un interviu acordat revistei People în 2016, acesta a declarat că a trăit perioade pe stradă și a trecut prin numeroase cure de dezintoxicare, începând de la vârsta de 15 ani.

Experiențele sale au stat la baza filmului „Being Charlie”, lansat în 2016, regizat de Rob Reiner și co-scris de Nick Reiner.

Filmul prezintă povestea unui tânăr dependent de droguri, aflat într-o luptă continuă cu eșecurile tratamentelor de reabilitare, inspirată din experiențele reale ale familiei.

Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner

Președintele SUA, Donald Trump, a trimis un mesaj de condoleanțe controversat. În mesaj, Trump l-a atacat pe regizorul Rob Reiner, găsit decedat alături de soția sa. Cei doi soți au fost omorâți.

„Un lucru foarte trist s-a întâmplat aseară la Hollywood. Rob Reiner, un regizor de film și vedetă de comedie aflat în dificultate, dar cândva foarte talentat, a decedat, împreună cu soția sa, Michele, se pare din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin afecțiunea sa masivă, neclintită și incurabilă, cauzată de o boală mintală, cunoscută sub numele de SINDROMUL DE TURBARE TRUMP, uneori denumit SDT. Era cunoscut pentru faptul că a înnebunit oamenii prin obsesia sa față de președintele Donald J. Trump, paranoia sa evidentă atingând noi culmi, pe măsură ce Administrația Trump depășea toate obiectivele și așteptările de măreție, și cu Epoca de Aur a Americii aproape, poate cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Rob și Michel să se odihnească în pace!”, a scris Trump pe propria sa rețea de socializare.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a anunțat că un bărbat în vârstă de 78 de ani și o femeie în vârstă de 68 de ani au fost găsiți morți în interiorul unei proprietăți, fără a identifica victimele. Reiner a împlinit 78 de ani în martie.

Detectivii de la Divizia de Omucideri și Jafuri investighează o „aparentă omucidere” la domiciliul lui Reiner, a declarat căpitanul Mike Bland de la Departamentul de Poliție din Los Angeles, potrivit AP.

Autoritățile din Los Angeles nu au confirmat identitatea persoanelor găsite moarte în reședința din cartierul de lux Brentwood, situat în partea de vest a orașului, unde locuiesc multe vedete.

Reiner a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme din anii 1980 și 1990, printre care „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”.

Rolul său ca Meathead în serialul clasic al lui Norman Lear din anii 1970, „All in the Family”, alături de Archie Bunker interpretat de Carol O’Connor, l-a catapultat către faimă și i-a adus două premii Emmy.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a calificat moartea lui Reiner drept o pierdere devastatoare pentru oraș.

„Contribuțiile lui Rob Reiner au avut un impact profund asupra culturii și societății americane, iar el a îmbunătățit nenumărate vieți prin munca sa creativă și prin lupta pentru justiție socială și economică”, a declarat Bass într-un comunicat.

(sursa: Mediafax)