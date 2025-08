Bătălia politico-penală din deschiderea alegerilor pentru București. Manevra „Orban-Piedone”

Acesta pare să fie ex-liderul USR Cătălin Drulă, cu care s-a fotografiat în biroul său de la Palatul Cotroceni. Scena a avut loc la o săptămână de la acțiunea DNA, prin care Cristian Popescu Piedone, unul dintre potențialii candidați cu șansă la Primăria Capitalei, a fost pus sub acuzare și sub control judiciar.

Acțiunea procurorilor este identică cu cea din primăvara anului 2016, când și fostul lider PNL, Ludovic Orban, cotat cu șanse mari să câștige competiția, a fost pus sub acuzare și sub control judiciar. La doi ani de la acel moment, acesta a fost achitat definitiv de către judecători. Atât Orban, cât și Piedone au fost scoși din bătălia electorală, la nouă ani distanță, iar cel care a profitat de această situație a fost chiar Nicușor Dan. În 2016, PNL a rămas fără un candidat redutabil, iar Nicușor Dan a obținut locul al doilea, la puține voturi în urma candidatului PSD. Acest lucru i-a netezit actualului președinte drumul spre Parlament, spre Primăria Capitalei și, într-un final, către Președinția României. Din această ultimă poziție, șeful statului dă semnale directe în legătură cu preferatul său care să-i succeadă la Primăria Capitalei.

Această situație în oglindă are loc în contextul în care, pe contul de Facebook al deputatului USR Cătălin Drulă, fost președinte al formațiunii progresiste și ex-ministru al Transporturilor în Guvernul condus de Florin Cîțu, au fost postate o fotografie, în care apare împreună cu președintele României, Nicușor Dan, în biroul acestuia de la Palatul Cotroceni, și un text.

Conform acestui text, Drulă a fost chemat la Cotroceni pentru a-și lansa candidatura la Primăria Capitalei. „M-am întâlnit, azi, cu președintele Nicușor Dan și am vorbit despre continuarea proiectelor pentru București. După ani de zile în care guvernanții au lăsat orașul fără bani, avem, acum, în sfârșit, șansa unui parteneriat între primărie, Președinție și Guvern. Un parteneriat care să aducă orașului resursele de care are nevoie pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a bucureștenilor. Am discutat despre cum putem transpune rapid în lege referendumul din noiembrie 2024 și despre investițiile în infrastructura de transport public, velo și rutier, pentru care e nevoie de împărțirea corectă a bugetului, apa cum au stabilit bucureștenii prin vot”, scrie deputatul USR.

Astfel, Cătălin Drulă își anunță, neoficial, candidatura la Primăria Capitalei, postul de edil general rămânând vacant odată cu alegerea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, dar și faptul că beneficiază de protecția și de sprijinul președintelui României. Lucru confirmat și de către Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută, în aceeași zi, câteva ore mai târziu. Întrebat de jurnaliști dacă, prin această întâlnire cu Drulă, „și-a ales urmașul la Primăria Capitalei”, președintele României a răspuns: „Cătălin Drulă are, cu siguranță, profilul de edil al Capitalei”.

Măsuri dispuse de procurori, aproape trase la indigo

Această succesiune de anunțuri făcute în mod insinuant vine la scurt timp după ce unul dintre potențialii pretendenți la funcția de primar general al Capitalei a fost scos din cursă, în prealabil, de către Direcția Națională Anticorupție, cu un dosar de urmărire penală. Este vorba despre fostul edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ex-președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Iar această scoatere din cursă a lui Piedone seamănă ca două picături de apă cu o acțiune similară, desfășurată în precampania electorală tot pentru Primăria Capitalei, în anul 2016. Există elemente până la identitate între cele două cazuri.

La data de 22 iulie 2025, Direcția Națională Anticorupție a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de Cristian Popescu Piedone, președinte al ANPC, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la asemenea informații.

În mod straniu, la data de 11 aprilie 2016, DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, față de Ludovic Orban, la acel moment prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

Controlul judiciar s-a suprapus cu perioada electorală

În cazul lui Ludovic Orban, controlul judiciar a fost instituit de la data de 11 aprilie 2016, până la data de 9 iunie 2016, în condițiile în care, la data de 5 iunie 2016 urmau să aibă loc, în România, alegeri locale, iar Ludovic Orban fusese desemnat de către Partidul Național Liberal în calitatea de candidat pentru funcția de primar general al Capitalei.

În cazul lui Cristian Popescu Piedone, controlul judiciar instituit împotriva sa de către procurorii DNA curge de la data de 22 iulie 2025 până la data de 19 septembrie 2025. Conform Codului Administrativ, la articolul 160 alineat 11, în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prin care s-a constatat vacantarea funcției de primar, Guvernul trebuie să organizeze alegeri parțiale, dacă vacantarea intervine ca urmare a demisiei primarului.

Reamintim faptul că Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar general al Capitalei la data de 24 mai 2025, pentru a putea prelua funcția de președinte al României în care a fost ales ca urmare a desfășurării, la data de 18 mai 2025, a turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Astfel că, în baza prevederilor de mai sus ale Codului Administrativ, alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să aibă loc cel târziu la data de 24 august 2025. Cel mai probabil, însă, acest termen va fi încălcat, așa cum s-a mai întâmplat și cu alte ocazii de acest gen, alegerile urmând a se organiza fie în luna septembrie, fie în luna octombrie. Dar, este cert că, în interiorul acestei perioade, Cristian Popescu Piedone se va afla sub puterea controlului judiciar, așa cum s-a întâmplat și cu Ludovic Orban în primăvara și vara anului 2016.

Cum a profitat ONG-istul Nicușor Dan de operațiunea din 2016

Analizând ceea ce s-a întâmplat după scoaterea lui Ludovic Orban din cursa pentru Primăria Capitalei, cu mai bine de nouă ani în urmă, se poate constata faptul că principalul beneficiar al acestei operațiuni a fost, la acel moment, chiar Nicușor Dan. Partidul Național Liberal era cotat, în bătălia pentru Primăria Capitalei, cu prima șansă, mai ales că scrutinul de atunci avea loc după două mandate ale lui Sorin Oprescu, încheiate, în toamna anului 2015, cu un alt dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție.

De asemenea, Ludovic Orban pleca în această cursă cu prima șansă, conform sondajelor de opinie, urmat de către Gabriela Firea, candidatul PSD, și, la mare distanță, de către candidatul independent Nicușor Dan. Rămas fără candidat, grație acțiunii DNA, Partidul Național Liberal a oscilat cu mai multe propuneri de candidatură, pentru ca, într-un final, să meargă pe mâna lui Cătălin Predoiu, actualul vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Bolojan.

Rezultatul alegerilor din 5 iunie 2016 este mai mult decât elocvent, în economia fenomenului analizat, Gabriela Firea a câștigat Primăria Capitalei cu 246.553 de voturi, însă, destul de aproape de ea, pe locul al doilea, s-a clasat Nicușor Dan, cu 175.119 voturi. Candidatul PNL, Cătălin Predoiu, a ocupat abia al treilea loc, cu 64.186 de voturi.

Acela a fost, practic, momentul de lansare politică a lui Nicușor Dan, prin Uniunea Salvați Bucureștiul, devenită, ulterior, Uniunea Salvați România. Acest moment i-a netezit, ulterior, lui Nicușor Dan drumul către Parlamentul României, către primăria Capitalei și, de acolo, către Președinția României. Patru ani mai târziu, Dan câștiga primul mandat de edil general, a fost reales în 9 iunie 2024, iar, la 18 mai 2025, a fost ales președinte al României.

Cine își ia „țeapă” de la președinte cu ocazia acestor alegeri

Scoaterea din cursa pentru Primăria Capitalei, tot cu aportul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2025, a lui Cristian Popescu Piedone îl avantajează tot pe Nicușor Dan, care își poate impune, fără prea mari bătăi de cap, preferatul ca succesor al său în funcția de edil general. Cătălin Drulă este un apropiat al lui Nicușor Dan și al celebrei Clotilde Armand, cea care a fondat USB alături de actualul președinte al României.

În acest sens, Nicușor Dan îi arată „pisica” edilului PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la rândul său un potențial pretendent la funcția de primar general a Municipiului București. Despre Ciucu se știe că nu s-a aflat în relații prea cordiale cu Nicușor Dan în timpul celor două mandate ale acestuia din urmă la Primăria Capitalei.

De altfel, este la fel de interesant că Nicușor Dan „pune mâna” pe Cătălin Drulă în același mod în care, în anul 2020, pe el însuși a „pus mâna” fostul președinte al României, Klaus Iohannis, chiar în campania electorală pentru alegerile locale din urmă cu cinci ani. Iar decizia lui Nicușor Dan de a-l sprijini pe Drulă în această competiție relevă și o realitate politică destul de complicată pentru această toamnă. PNL poate fi „convins” să accepte candidatura lui Drulă, deoarece partidul are premierul și șefia Senatului. PSD poate fi „îmblânzit”, în sensul de a-și desemna un candidat mai puțin primejdios, deoarece i s-a promis rotativa premierilor din 2027.

REPER așteaptă, eventual, numirea lui Dacian Cioloș la șefia unuia dintre serviciile de informații, în condițiile în care Dragoș Pîslaru a fost deja „uns” pe un loc liberal în Guvernul României. Singurii care par să-și fi luat „țeapă” de la Nicușor Dan sunt Octavian Berceanu, care vrea să candideze din partea REPER, și președintele Partidului DREPT, Vlad Gheorghe, care și-a anunțat deja candidatura, contând, la acel moment, la rândul său, pe sprijinul președintelui României.

Cu ce acuzații au fost eliminați din bătălie Ludovic Orban și Cristian Popescu Piedone

Cele două cazuri care seamănă ca două surori gemene, cel al lui Orban și cel al lui Piedone, par, așadar, să genereze același efect politic. Reamintim că DNA l-a acuzat pe Ludovic Orban că, la 1 martie 2016, l-a contactat pe afaceristul Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care fostul lider PNL a candidat pentru funcția de primar general al Municipiului București.

„La data de 20 martie 2016, cu ocazia unor întrevederi, inculpatul Orban Ludovic i-a pretins omului de afaceri suma de 50.000 de euro în numerar, cu precizarea că va trebui să remită banii unor persoane pe care le-a menționat, cu funcții de decizie în cadrul a două posturi de televiziune, pentru a fi promovată imaginea candidatului. Inculpatul Orban Ludovic a precizat că are nevoie de suma solicitată în aproximativ una-două săptămâni. Omul de afaceri a acceptat să efectueze plata sumei de 50.000 de euro în considerarea funcției pe care Orban Ludovic o deține în cadrul unui partid și a potențialului de intervenție al acestuia în domenii de interes controlate de aces tom de afaceri”, se arăta în rechizitoriul celor de la DNA.

Ca urmare a acestor acuzații, Ludovic Orban a demisionat atât de la conducerea PNL, cât și din poziția de candidat la Primăria Capitalei și nici nu a mai participat la alegerile parlamentare din toamna anului 2016. Doi ani mai târziu, la data de 5 martie 2018, Ludovic Orban a fost achitat definitiv de către Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că fapta nu există.

„Bonus” din partea ANI, pentru candidatura din 2024

În cazul lui Cristian Popescu Piedone, procurorii arată că, în 7 martie 2025, în calitatea de președinte al ANPC, „ar fi discutat cu un reprezentant al societății comerciale care administrează un hotel din orașul Sinaia despre faptul că subordonați ai săi din cadrul ANPC urmează să efectueze în aceeași zi un control tematic a societatea acestuia, comunicându-i și obiectivele controlului”.

Procurorii susțin că „astfel, inculpatul i-a permis reprezentantului hotelului accesul la informații, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru neregulile constatate în domeniul protecției consumatorilor”.

Cristian Popescu Piedone a mai primit un „bonus” și pentru că a candidat la Primăria Capitalei, împotriva lui Nicușor Dan, anul trecut, din partea Agenției Naționale de Integritate. La 28 februarie 2024, ANI l-a declarat pe Piedone în conflict de interese administrativ, pentru că, în calitatea de primar al Sectorului 5, a emis și semnat dispoziția de numire a ginerelui său în calitatea de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii. Problema acestei acuzații este că ginerele este consilier local la Sectorul 5, având dreptul să facă parte din orice comisie a Consiliului Local.