Fritz compară PSD cu un copil de grădiniță: Nu au înțeles gravitatea situației, hai să fim adulți

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   21:15
Președintele USR, Dominic Fritz, a comparat atitudinea PSD din coaliție cu cea a fiicei sale care refuză să se îmbrace pentru a pleca la grădiniță. Unii nu au înțeles gravitatea situației, hai să fim adulți, a spus Fritz.

Declarația a fost făcută luni seara. Liderul USR a comparat situația din coaliție cu atitudinea fiicei sale care dimineața refuză să se îmbrace.

„Dacă PSD crede că deficitul și problemele o să dispară doar dacă nu mai e Bolojan, se înșală, hai să fim adulți”, a spus Dominic Fritz la B1 TV.

El le-a cerut partenerilor din coaliție să accelereze reformele.

„Unii nu au înțeles gravitatea situației, unii nu au înțeles ca avem nevoie să facem schimbări structurale”, a precizat Dominic Fritz.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Dominic Fritz psd gradinita
