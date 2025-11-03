Fritz compară PSD cu un copil de grădiniță: Nu au înțeles gravitatea situației, hai să fim adulți

Declarația a fost făcută luni seara. Liderul USR a comparat situația din coaliție cu atitudinea fiicei sale care dimineața refuză să se îmbrace.

„Dacă PSD crede că deficitul și problemele o să dispară doar dacă nu mai e Bolojan, se înșală, hai să fim adulți”, a spus Dominic Fritz la B1 TV.

El le-a cerut partenerilor din coaliție să accelereze reformele.

„Unii nu au înțeles gravitatea situației, unii nu au înțeles ca avem nevoie să facem schimbări structurale”, a precizat Dominic Fritz.

(sursa: Mediafax)