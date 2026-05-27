Europenii își schimbă obiceiurile financiare: Cum să te protejezi împotriva inflației prin investiții mai sigure?

Mulți europeni încep să se orienteze către depozite bancare, ETF-uri și titluri de stat indexate la inflație, pe fondul temerilor că scumpirile ar putea accelera din nou în următoarele luni.

Potrivit unei analize, cine avea 10.000 de euro economisiți înainte de pandemie și nu i-a investit între timp a pierdut deja o parte importantă din puterea de cumpărare. Inflația cumulată din ultimii ani a redus semnificativ valoarea reală a economiilor, iar războiul din Orientul Mijlociu începe din nou să pună presiune pe prețurile energiei și ale transportului global. Creșterea tensiunilor din jurul Strâmtoarea Ormuz și scumpirea petrolului au reaprins temerile privind un nou val inflaționist în Europa și SUA.

Depozite la bănci

Una dintre cele mai simple variante analizate de investitori sunt conturile de depozit, care au redevenit atractive, după ani întregi de dobânzi aproape inexistente. Mai multe bănci europene oferă în prezent dobânzi apropiate sau chiar peste 3% pentru depozitele bancare, iar unele promoții pentru clienți noi depășesc temporar acest prag. Dobânzile au crescut puternic după ce marile bănci centrale, inclusiv Banca Centrală Europeană și Federal Reserve, au majorat agresiv ratele pentru a combate inflația.

ETF-uri și obligațiuni de stat

Tot mai mulți investitori europeni se orientează și către ETF-uri monetare sau obligațiuni de stat indexate la inflație. Aceste instrumente urmăresc evoluția dobânzilor și pot oferi randamente mai bune în perioadele în care băncile centrale mențin dobânzi ridicate. În Italia, guvernul pregătește inclusiv o nouă emisiune de obligațiuni „BTP Italia Sì”, dedicate populației și indexate direct la inflație. Astfel de instrumente sunt văzute drept soluții mai sigure într-o perioadă în care piețele bursiere și tehnologia rămân extrem de volatile.

Aurul, tot mai atractiv

În paralel, aurul continuă să atragă masiv investitori. Prețul metalului prețios a explodat în ultimele luni pe fondul conflictelor geopolitice și al fricii de încetinire economică globală. Mai multe bănci centrale din lume și-au crescut rezervele de aur, iar investitorii caută tot mai mult active considerate „safe haven”, adică relativ stabile în perioade de criză.

Economiștii avertizează că simpla păstrare a economiilor în conturi curente fără dobândă poate deveni una dintre cele mai costisitoare decizii într-o perioadă de inflație ridicată. Totuși, specialiștii insistă că nu există investiții perfecte și că diversificarea rămâne esențială. Analiza publicației Il Post subliniază că soluțiile financiare trebuie adaptate fiecărei persoane, în funcție de risc, obiective și orizontul de timp al investițiilor.