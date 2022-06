Drulă: Proiectele de lege privind siguranţa naţională, un grav derapaj

"Am atras atenţia încă de la crearea actualei coaliţii de guvernare că avem de-a face cu un guvern al socialismului cu epoleţi. Sunt dovezi zilnice şi tot mai grave că e vorba nu numai de incompetenţă, ci şi de rea-voinţă. Ultimele pe listă sunt proiectele de lege privind siguranţa naţională din care presa a publicat deja pasaje relevante. Aceste proiecte, în spiritul şi litera lor, reprezintă cel mai grav derapaj politic din ultimii ani. Scrise în dispreţul principiilor şi instituţiilor democratice, ele vor consfinţi o dominaţie absolută a serviciilor secrete asupra vieţii publice româneşti", scrie liderul USR, pe Facebook.



El menţionează că este nevoie de modernizarea cadrului legislativ pentru siguranţa naţională, dar că "sub nicio formă" acest lucru nu trebuie folosit "pentru a crea condiţiile propice" unei dictaturi.



"Cetăţenii, companiile, ong-urile şi funcţionarii publici vor fi clasa de jos, iar preşedintele şi serviciile secrete vor fi deasupra legii şi a oricărui control democratic. Klaus Iohannis şi coaliţia sa vor să pună România pe acelaşi palier cu Belarus. O republică a securiştilor. E grav, e periculos, e iresponsabil! Da, e nevoie de modernizarea cadrului legislativ pentru siguranţa naţională. Dar, sub nicio formă, nu putem să ne folosim de asta pentru a crea condiţiile propice unei noi dictaturi. Îi cer preşedintelui României să se delimiteze clar de acest derapaj şi, măcar în al doisprezecelea ceas, să acţioneze cu demnitatea şi responsabilitatea cu care e dator funcţiei şi poporului care l-a ales", precizează Cătălin Drulă.