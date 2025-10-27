Drulă acuză PSD, PNL și AUR că blochează referendumul pentru bugetul Capitalei

Parlamentarii PSD, PNL și AUR au respins, luni, procedura de urgență pentru adoptarea legii care ar fi implementat Referendumul pentru bugetul Capitalei, anunță Drulă.

El explică că procedura de urgența era necesară „pentru ca legea să fie adoptată la timp pentru bugetul Capitalei pe 2026” și atrage atenția că sistemul actual favorizează sectoarele și Ilfovul, „secătuind bugetul Capitalei de resursele de dezvoltare necesare marilor proiecte”.

Drulă amintește că aproape 500.000 de bucureșteni au votat DA în 2024 pentru referendumul propus de Nicușor Dan, iar voința lor este până acum ignorată de politicieni.

„Toate proiectele metropolitane sunt lăsate fără resurse: reabilitările de bulevarde și șosele, investițiile în sistemul de termoficare, regenerarea urbană pe spații publice extinse”. În paralel, banii sunt folosiți pentru „vapoare de pavele și fântâni cântătoare”, în loc să susțină funcționarea întregului oraș, afirmă Drulă.

Potrivit lui Drulă, legea depusă în Parlament „nu este a mea, ci a acestui oraș, și transpune exact viziunea lui Nicușor Dan, cu care am discutat acest text înainte de a-l depune”. „Nu vom renunța până nu vedem referendumul implementat, oricâte piedici ar pune PSD, PNL și AUR”.

Drulă avertizează că bucureștenii „nu vor uita cine a adus orașul în situația actuală și cine se opune voinței lor”, adăugând că „Orașul nostru nu se poate întoarce la a fi condus de găști și grupuri de interese”.

(sursa: Mediafax)

