Europarlamentarul Grapini declară că PUSL trebuie să devină un „veritabil barometru al guvernării”

Eurodeputatul a evidenţiat necesitatea unei implicări mai ferme a formaţiunii sale în gestionarea provocărilor actuale, subliniind şi că numeroase propuneri ale sale referitoare la teme economico-sociale pe care le-a transmis Guvernului nu au fost valorificate.

„Am transmis şi în calitate de europarlamentar al Partidului Umanist, şi în calitate de preşedintă a Biroului Politic Naţional al PUSL, mai multe propuneri şi chestiuni premierului Bolojan, dar nu au fost luate în calcul şi am ajuns să fim aproape singura ţară, dacă nu chiar singura, care nu a luat măsuri legate de criza energetică. Şi la Parlamentul European am ridicat problema Comisiei Europene, pentru că trebuie să avem şi o politică europeană pe criza energetică. Pe de altă parte, agricultura începe sezonul şi nu avem încă o politică agricolă naţională acum în cadrul politicii agricole comune. Mă doare foarte tare că există multe disponibilizări în România, iar România nu a aplicat niciodată pe Fondul de Ajustare la Globalizare, un fond creat la nivelul Uniunii Europene. (...). Noi avem minerii în stradă, mii de oameni sunt disponibilizaţi şi Guvernul nu reuşeşte să folosească, ca orice stat membru, oportunităţile pentru diminuarea efectelor crizei", a afirmat Maria Grapini.

Eurodeputatul PUSL a subliniat că partidul său şi ea, în calitate de lider, vor continua să facă permanent presiuni asupra guvernanţilor români pentru măsuri care să diminueze efectele crizei actuale asupra celor mai vulnerabile categorii de cetăţeni, care suportă creşterile de preţuri la energie şi produse alimentare, pe un fond de reducere a veniturilor.



În plan european, eurodeputatul PUSL a susţinut că, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru Piaţa Internă din cadrul Parlamentului European, a contribuit la promovarea unei iniţiative esenţiale: prelungirea cu 18 luni a termenelor Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), extindere care ar oferi României şansa de a finaliza proiecte vitale şi de a evita pierderea unor fonduri estimate la aproximativ 9 miliarde de euro.

„Am făcut un demers, în calitatea mea de vicepreşedintă a Comisiei pentru Piaţă Internă, pentru prelungirea PNRR cu 18 luni. Am reuşit să votăm anul trecut, în Parlament, o rezoluţie. Acum, recent, am transmis o scrisoare preşedintei Comisiei Europene să pună în aplicare rezoluţia votată, pentru că prelungirea cu 18 luni a PNRR ar permite ca proiectele, aflate chiar matur, dar unele sunt incipiente, să poată fi duse la final. România este în această situaţie, poate să pierdă 9 miliarde din PNRR dacă nu s-ar prelungi termenele. Sunt foarte multe probleme şi mă bucur că am o echipă în spatele meu, angajată, şi 27 de consilieri foarte buni în principalele oraşe din judeţ", a detaliat Grapini.

Reprezentanta PUSL a mai arătat că formaţiunea are o politică de atragere de persoane care au o experienţă şi care înţeleg că politicile publice trebuie făcute pentru oameni. În următoarea perioadă, va avea loc primul Birou Politic Naţional al partidului, în 24 aprilie, la Piteşti, unde se va discuta strategia viitoare a formaţiunii.

„Avem o analiză făcută de o firmă de specialitate. O vom analiza în cadrul Biroului Politic Naţional şi ne vom decide. Doar pentru faptul că suntem un partid mai mic, nu putem să ne impunem proiectele de legi şi iniţiativele noastre care sunt foarte bune din punct de vedere al impactului şi asupra economiei şi asupra oamenilor", a menţionat Maria Grapini.

Totodată, la reuniunea PUSL de la Piteşti din 24 aprilie se va discuta şi o analiză a situaţiei filialelor după congresul formaţiunii care a avut loc la începutul lunii februarie la Ploieşti. AGERPRES