Negrescu, după absența României din noile numiri la SEAE: „Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate”

România continuă să lipsească din structurile cheie ale diplomației europene. Deși este al șaselea stat ca populație din Uniunea Europeană, țara noastră nu figurează în cele 43 de nominalizări anunțate recent de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE). Situația a fost denunțată de europarlamentarul Victor Negrescu, care a cerut clarificări de la Bruxelles.

„România are nu doar dreptul, ci și obligația de a fi reprezentată adecvat în structurile externe ale Uniunii. Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate pentru o politică externă comună puternică, echilibrată și credibilă”, a subliniat Negrescu.

Europarlamentarul a amintit că, în trecut, a susținut numirea unor români în poziții strategice la nivel european, însă actuala absență ridică semne de întrebare legate de respectarea principiului echilibrului geografic și de recunoașterea contribuțiilor statelor membre.

Negrescu a transmis Comisiei Europene și SEAE trei întrebări directe:

care au fost criteriile de selecție și cum a fost aplicat echilibrul geografic?

de ce România nu a obținut nicio poziție, în ciuda existenței unor diplomați experimentați?

ce măsuri se vor lua pentru a asigura o reprezentare echitabilă a statelor insuficient reprezentate?