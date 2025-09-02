x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Negrescu, după absența României din noile numiri la SEAE: „Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate”

Negrescu, după absența României din noile numiri la SEAE: „Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate”

de Redacția Jurnalul    |    02 Sep 2025   •   15:45
Negrescu, după absența României din noile numiri la SEAE: „Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate”
Sursa foto: Hepta/Victor Negrescu

Europarlamentarul Victor Negrescu critică lipsa României de pe lista celor 43 de numiri recente în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și cere explicații Comisiei Europene privind criteriile de selecție și respectarea echilibrului geografic.

România continuă să lipsească din structurile cheie ale diplomației europene. Deși este al șaselea stat ca populație din Uniunea Europeană, țara noastră nu figurează în cele 43 de nominalizări anunțate recent de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE). Situația a fost denunțată de europarlamentarul Victor Negrescu, care a cerut clarificări de la Bruxelles.

„România are nu doar dreptul, ci și obligația de a fi reprezentată adecvat în structurile externe ale Uniunii. Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate pentru o politică externă comună puternică, echilibrată și credibilă”, a subliniat Negrescu.

Europarlamentarul a amintit că, în trecut, a susținut numirea unor români în poziții strategice la nivel european, însă actuala absență ridică semne de întrebare legate de respectarea principiului echilibrului geografic și de recunoașterea contribuțiilor statelor membre.

Negrescu a transmis Comisiei Europene și SEAE trei întrebări directe:

„Diplomația europeană are nevoie de aportul fiecărui stat membru. România are oameni bine pregătiți, capabili să fie prezenți acolo unde se decid direcțiile majore ale politicii externe europene”, a conchis Negrescu.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: SEAE victor negrescu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri