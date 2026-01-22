Fifor: „Reforma” Bolojan. „Cinism. Aroganță. Dispreț. Minciună”

„Să îi minți cu seninătate pe români, să îi sărăcești cu bună știință, să pui economia în cap pe termen lung, să crești taxe și impozite, să tai venituri și să ai o singură idee fixă – și aceea toxică: să dai afară oameni. Asta înseamnă Bolojan. Cinism. Aroganță. Dispreț. Minciună. Așa se definește zodia Bolojan”, scrie Fifor.

Potrivit acestuia, cifrele execuției bugetare nu fac decât să dovedească „uriașa înșelătorie menită să pună țara la pământ”.

„Totul sub marea minciună a intrării în incapacitate de plată, a retrogradării la , a opririi finanțărilor pentru România. Totul în numele așa-zisei a apostolui austerității de la Bihor.

De ce, domnule Bolojan?

Cui a folosit frânarea economiei românești?

Cui a folosit inducerea unei stări de panică generalizată, pe fondul sărăcirii galopante a populației?

De ce a trebuit să creșteți TVA, taxe și impozite?

De ce a trebuit să ajungem în doar cinci luni la cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, dublă față de țara de pe locul următor?

Ați capturat statul cu o mână de incompetenți și vă jucați cu soarta românilor. Cu ce drept? Cine v-a dat mandatul să vă bateți joc de o țară întreagă? Spuneți ceva românilor. Orice. Dar nu abureala cu „scăderea deficitului”. Nu minciuna cu . Nu bătaia de joc numită reformă. Spuneți ceva care să vă mai permită să-i priviți în ochi pe români”, adaugă social-democratul.

Acesta sușține că „așa-zisa performanță a lui Bolojan – reducerea deficitului mai mult decât era prognozat (7,7% față de 8,4%) – nu există”.

„Este o plăsmuire construită pe un artificiu contabil grosolan: transferul unor cheltuieli de aproximativ 0,6% din PIB de pe componenta de împrumut a PNRR pe granturi europene nerambursabile, prin programe precum SAFE sau Fondurile de Coeziune”.

„Prin decizia Comisiei Europene, ceea ce era cheltuială a devenit venit. Atât. Nu este niciun merit guvernamental aici. Este un efect contabil.

Operațiunea de reducere cu 6,8 miliarde de euro a componentei de împrumut din PNRR și mutarea finanțării proiectelor mature pe granturi s-a finalizat încă din octombrie 2025. Atunci s-a stabilit alocarea finală de 21,62 miliarde euro: 13,56 miliarde granturi și 8,06 miliarde împrumuturi. În memorandumul cu Comisia Europeană scria negru pe alb că această mutare va avea efect de reducere artificială a deficitului bugetar.

Bolojan știa. A ascuns. Și a continuat austeritatea cu barda: creșteri de TVA, accize, taxe, impozite, tăieri de venituri, concedieri.

În final, execuția bugetară a arătat un deficit de 7,7% din PIB, prezentat propagandistic drept o mare izbândă. În realitate, fără artificiul contabil, deficitul urcă la 8,35% din PIB.

Nu este o victorie. Este un eșec.

Un eșec plătit cu prăbușirea consumului, cu economia în frână, cu inflație dublă față de începutul anului și cu o perspectivă clară de scădere accentuată a puterii de cumpărare.

Aceasta este „reforma” Bolojan.

O combinație de minciună, aroganță și dispreț față de români”, mai arată Mihai Fifor.

(sursa: Mediafax)