Fifor: Când NATO discută despre război, USR discută despre prefect și subprefect

„Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România pentru a rămâne un actor regional relevant în context… ce să vezi: grija lui principală e împărțirea funcțiilor de prefect și subprefect. Așa că, dragă domnule președinte Trump, măi, Putin, măi, lăsați-ne cu Ucraina, cu securitatea regională și cu dosarele strategice – noi avem aici lucruri
El apreciază că Ionuț Moșteanu „a rămas în logica sediului de partid”.
„Prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice. Să someze PSD să vacanteze posturi de prefect și subprefect pentru USR, pe motiv de procente obținute la vot și declară cu gravitate că
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spus că PSD trebuie să vacanteze funcțiile de prefecți și subprefecți. El a menționat că posturile în guvern se aprobă pe bază de procente obținute la vot. Noi nu suntem guvernul Ciolacu 3 și USR are numai șapte posturi în guvern, a afirmat luni seara, la B1Tv, Moșteanu.
