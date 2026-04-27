Jurnalul.ro Ştiri Politică Fritz confirmă riscul major ca moțiunea de cenzură să întrunească voturile necesare

de Redacția Jurnalul    |    27 Apr 2026   •   18:30
Sursa foto: Hepta/Dominic Fritz vede iminentă căderea executivului în urma alianței PSD-AUR

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat luni, la Digi 24, că moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR are șanse foarte bune să treacă. USR nu va susține niciun guvern negociat ulterior cu PSD.

Întrebat dacă moțiunea va trece, Fritz a răspuns direct: „Sunt șanse foarte bune să treacă." A adăugat că este surprins că AUR își arată atât de repede cărțile. În opinia sa, AUR a ales să fie „idiotul util al PSD-ului".

Referitor la motivele care au dus la moțiune, Fritz a spus că PSD a sperat că Bolojan va face un pas în spate. A văzut însă cum miniștrii USR luptă împotriva corupției și s-a temut de consecințe.

„Jocul între PSD și AUR era evident de mult timp. Nou este că o fac pe față", a afirmat Fritz.

Întrebat dacă USR ar susține un guvern cu alt premier de la PNL, Fritz a răspuns că linia roșie este clară: dacă PSD votează moțiunea alături de AUR, USR nu poate negocia a doua zi un nou guvern pro-european. „Nu merge", a spus el.

Referitor la scenariul unui premier tehnocrat, Fritz a fost tranșant: „Să conducă cu un PSD care nu s-a ținut de cuvânt? Ar fi doar o păpușă a PSD-ului".

Întrebat despre scenariul alegerilor anticipate, Fritz a spus că nu trebuie exclus. Românii trebuie să se pronunțe asupra mișcării PSD. „Trebuie să testăm dacă oamenii încă își doresc ca PSD să guverneze această țară", a declarat liderul USR.

Referitor la susținerea pentru premier, Fritz a precizat că sprijinul nu vine din simpatie personală. Vine din convingerea că doar acest guvern poate corecta deficitul, opri furtul din resursele publice și menține România pe o direcție pro-europeană.

 

(sursa: Mediafax)

Andreea Tobias, andreeat@mediafax.ro

