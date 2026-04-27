Fritz confirmă riscul major ca moțiunea de cenzură să întrunească voturile necesare

Întrebat dacă moțiunea va trece, Fritz a răspuns direct: „Sunt șanse foarte bune să treacă." A adăugat că este surprins că AUR își arată atât de repede cărțile. În opinia sa, AUR a ales să fie „idiotul util al PSD-ului".

Referitor la motivele care au dus la moțiune, Fritz a spus că PSD a sperat că Bolojan va face un pas în spate. A văzut însă cum miniștrii USR luptă împotriva corupției și s-a temut de consecințe.

„Jocul între PSD și AUR era evident de mult timp. Nou este că o fac pe față", a afirmat Fritz.

Întrebat dacă USR ar susține un guvern cu alt premier de la PNL, Fritz a răspuns că linia roșie este clară: dacă PSD votează moțiunea alături de AUR, USR nu poate negocia a doua zi un nou guvern pro-european. „Nu merge", a spus el.

Referitor la scenariul unui premier tehnocrat, Fritz a fost tranșant: „Să conducă cu un PSD care nu s-a ținut de cuvânt? Ar fi doar o păpușă a PSD-ului".

Întrebat despre scenariul alegerilor anticipate, Fritz a spus că nu trebuie exclus. Românii trebuie să se pronunțe asupra mișcării PSD. „Trebuie să testăm dacă oamenii încă își doresc ca PSD să guverneze această țară", a declarat liderul USR.

Referitor la susținerea pentru premier, Fritz a precizat că sprijinul nu vine din simpatie personală. Vine din convingerea că doar acest guvern poate corecta deficitul, opri furtul din resursele publice și menține România pe o direcție pro-europeană.

