George Simion, liderul AUR, lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”

„România se află într-un moment de ruptură democratică. Parlamentul este golit de rol, Guvernul conduce prin asumări repetate de răspundere, economia este împovărată de taxe, iar interesul național este subordonat unor înțelegeri de coaliție lipsite de legitimitate populară.

Niciodată criza social-economică și morală nu a fost mai profundă, niciodată inadecvarea și incompetența Bucureștiului nu au fost mai evidente.

În acest context, opoziția nu poate fi decorativă, negociabilă sau selectivă. România are nevoie de opoziție totală – fermă, consecventă și fără compromisuri. O opoziție națională, în slujba cetățenilor și a statului”, se arată în manifest.



În primul capitol al manifestului, Simion anunță că AUR nu va susține ordonanțele de urgență și va vota orice moțiune simplă sau de cenzură împotriva miniștrilor și guvernului coaliției.



Manifestul prevede că AUR nu va susține legi majore inițiate de coaliție, creșteri de taxe sau sprijin extern care depășește strictul umanitar. În plus, partidul condiționează orice sprijin pentru Ucraina de respectarea drepturilor lingvistice și religioase ale românilor din regiune.

George Simion anunță o opoziție activă prin conferințe, dezbateri, prezență permanentă în comisiile parlamentare și o rețea națională de informare publică.

Manifestul subliniază că AUR nu va face niciun compromis cu coaliția, iar orice abatere de la Constituție sau abuz de putere va fi sesizată la Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, ANI și Avocatul Poporului, iar plângeri penale vor fi depuse acolo unde există suspiciuni întemeiate.

AUR anunță că va fi prezent permanent în Republica Moldova, va pleda pentru proiectul de re-Unire a celor două state și va susține denunțarea abuzurilor guvernamentale în forurile internaționale. Obiectivul final este formarea unui guvern alternativ din opoziție și organizarea alegerilor anticipate.

„Aceasta nu este o opoziție de circumstanță. Este o opoziție națională pentru salvarea identității și democrației românești. România nu are nevoie de stabilitate falsă, ci de adevăr, responsabilitate și votul cetățenilor. Cu cât mai repede se vor organiza alegeri parlamentare anticipate, cu atât șansa de redresare a României va fi mai aproape”, se arată în finalul manifestului.



