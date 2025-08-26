George Simion, ironic după creșterea facturilor la energie: „Bine că nu sunt eu președinte"

Postarea vine în contextul în care liberalizarea prețurilor la energia electrică, intrată în vigoare din 1 iulie 2025, a dus la creșterea semnificativă a facturilor la utilități. Guvernul Bolojan a decis să elimine plafonarea facturilor la energie, menținând doar până în martie 2026 plafonarea la gaze naturale.

Simion face referire la declarațiile făcute în timpul campaniei prezidențiale de Nicușor Dan, care susținea că alegerea liderului AUR ca președinte ar duce la creșterea prețurilor. Simion a pierdut finala prezidențială în fața lui Nicușor Dan.

În ultimele luni, liderul AUR a criticat în repetate rânduri guvernul pentru gestionarea crizei energetice și creșterea facturilor, acuzând că românii ajung să plătească sume „uriașe" pentru energie.

(sursa: Mediafax)