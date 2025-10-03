Val de ironii pe Facebook, după ce George Simion le-a cerut românilor să își anuleze abonamentul la Netflix

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”, a scris Simion în mesajul publicat pe X.

El a postat și o captură din formularul prin care și-a justificat renunțarea la abonament, unde a bifat motivul „Transgender propaganda”.

Astfel, George Simion s-a alăturat valului internațional de critici la adresa Netflix. Decizia vine în contextul unui boicot lansat de Elon Musk, care acuză platforma de promovarea unei „agende woke și transgender”.

Miliardarul Elon Musk și-a îndemnat urmăritorii să își anuleze abonamentele la platformă, invocând o presupusă „agendă transgender woke”.

Miliardarul a scris pe X: „Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, acuzând compania de promovarea acestei direcții ideologice.

Val de ironii pe internet

Decizia lui George Simion a generat un val de reacții în spațiul online, cele mai multe, ironice. Mulți internauți au scris că liderul AUR nu a făcut decât să copieze gestul lui Elon Musk.

Copy paste Elon Musk”, a comentat un utilizator.

„Monkey see monkey do (Maimuța vede, maimuța face – n.r.)”, a adăugat un altul.

„Wtf, Netflix are probleme cu siguranța, însă asta nu este una dintre ele”, i-a scris cineva.

„Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva”, a răspuns un alt internaut.

Unii au dus glumele şi mai departe: „La fel și Facebook-ul, închide-l și pe ăla. :))”, iar pe Reddit cineva a comentat ironic: „Vă dați seama, o să-și facă subscripție la Nyetflix”.

Însă, postarea lui Simion a primit și mesaje de susținere, în special de la cei care consideră că Netflix promovează o agendă „contrară valorilor tradiționale”.