George Simion așteaptă sfatul lui Călin Georgescu

„Cu siguranță veți întreba dacă eu voi candida sau dacă AUR va avea candidat. Oricât de multe abuzuri de neînchipuit pe care ei le fac, noi avem votul, democrația de partea noastră și puterea poporului. Și indiferent câte narative am văzut pe unele televiziuni dictate din birouri conspirate sau mai puțin conspirate, noi vom avea de partea noastră votul anul acesta și vom reintra în cursul democratic. Așteptăm sfatul pe care Călin Georgescu ni-l va da și ce cale sugerează că trebuie parcursă”, spune George Simion.

El precizează că va discuta cu Georgescu în cursul zilei de luni, pentru că este „în primul și în primul rând o decizie a lui”.

„Este o pagină neagră a democrației noastre firave, a democrației noastre originale, a la Ion Iliescu. Iar după ora 23 am văzut iarăși români lovind în alți români. Am văzut jandarmi răniți și protestatari răniți pentru că niște criminali ne-au înhăitat iarăși unii împotriva celorlalți pentru a-și ascunde urmele și pentru a-și ascunde lovitura de stat. Vrem să facem un apel la calm, la manifestații pașnice și la revenirea la alegeri libere în al 12-lea ceas”, spune George Simion.

Liderul AUR apreciază că „vor fi consecințele economice”.

„Nu ne vom mai putea împrumuta nici măcar la 10% dobândă. Nu zic eu că democrația în România este una firavă și este una care are de suferit”, adaugă Președintele AUR.

„Fără nicio explicație, acesta este un abuz grav și un atac asupra drepturilor fundamentale. Oamenii au dreptul să știe cine ia deciziile și de ce. Și până acum nu ni s-a explicat nimic, doar s-a mers mai departe cu lovitura de stat și cu șirul de decizii inexplicabile. Nu este dreptul Biroului Electoral Central să ia o asemenea decizie și să se substituie Curții Constituționale. (...) Deși susținem pe deplin dreptul la protest, AUR nu susține violența și distrugerea proprietății. Lupta noastră este una morală și democratică, nu una a haosului și distrugerii. Iar apelul meu către autorități, așa iresponsabile cum s-au dovedit a fi până acum, este să nu folosească pretextul incidentelor provocate, inclusiv prin infiltrați a căror identitate nu o cunoaștem, pentru a suprima opoziția legitimă”, mai spune Simion.

Întrebat, luni, dacă a impus condiții ca să-l susțină pe Georgescu, Simion a răspuns: „Nu, noi nu am pus nicio condiție, așa cum am și anunțat. Nu este o persoană privată, este un candidat privat de a-și exercita dreptul de a candida. Și mai mult, este un candidat care, la alegerile prezidențiale, a luat cele mai multe voturi din partea românilor”.

Citește pe Antena3.ro Presa internaţională tratează în regim de breaking news ştirea interzicerii candidaturii lui Călin Georgescu

Referitor la protestele de duminică, Simion s-a legat de un post de televiziune, despre care a spus că a încercat să asocieze „niște mercenari” sau pe Horațiu Potra cu AUR.

„Dacă voiau să îl asocieze pe Horațiu Potra cu cineva, să se uite către PSD, să se uite către persoanele care sunt în poză cu domnul Horațiu Potra. Pentru că domnul Horațiu Potra nu este în poză doar cu Călin Georgescu. Mai are și poze multe cu niște miniștri PSD. Domnul Horațiu Potra a făcut campanie în mod activ PSD-ului în județul Sibiu. (...) Acum eu știu că nu există nicio lege care să interzică cuiva să apară într-o poză cu altcineva, dar știu că există multe legi în țara noastră, în România și în toată lumea civilizată, care indică în mod special faptul că oricine poate candida și trebuie să-și exercite drepturile electorale, dreptul de a alege și de a fi ales”, a spus Simion.

„We haven't been in contact with the Trump administration, directly in the last 24 hours, just with J D Vance's team”, a spus, de asemenea, Simion.

Totodată, liderul AUR precizat că formațiunea sa nu a fost implicată direct sau indirect în organizarea protestelor de duminică.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)