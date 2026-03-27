Grindeanu: Guvernul a întârziat nepermis măsurile pentru carburanți!

Sorin Grindeanu a declarat vineri că măsurile pentru reducerea prețurilor la carburanți puteau fi adoptate mai devreme și că fiecare zi de întârziere a adus în bugetul statului mai mulți bani, în detrimentul populației.

„Știu că în această perioadă se încasează mai mult la bugetul de stat, dar se încasează de pe spinarea fiecărui român. Astăzi, când plătești peste 10 lei, TVA-ul acela încasat e mult mai mare decât era în urmă cu o lună și ceva. Știu că fiecare zi de întârziere înseamnă plus la bugetul de stat”, a spus liderul PSD.

Grindeanu susține că ordonanța privind instituirea stării de criză în domeniul energiei a fost aprobată abia după trei săptămâni de la prezentarea ei în Guvern de către ministrul Energiei: „Ieri s-au împlinit trei săptămâni de când ministrul energiei a prezentat în Guvern ordonanța de urgență pentru instituirea stării de criză, care a fost aprobată abia ieri”.

Acesta a precizat că, în acest interval, au fost discutate mai multe variante de intervenție pentru a limita creșterea prețurilor la pompă. „Aș fi dorit ca aceste ordonanțe să fie adoptate mai repede. Mi-aș fi dorit ca reducerile, fie din acciză, fie din adaosul la pompă, să fie luate mai rapid”, a declarat șeful PSD.

Deși fiecare zi de întârziere înseamnă venituri suplimentare pentru stat, „noi trebuie să guvernăm pentru români, nu pentru a avea încasări fantastice la Ministerul Finanțelor. Nu așa se guvernează”, a afirmat Grindeanu. Acesta spune că nu vrea să guverneze pentru cifre contabile și, în opinia partidului său, „este o altă linie unde ne despărțim de politicile publice ale prim-ministrului Ilie Bolojan”.

Întrebat despre evoluția prețurilor la carburanți în perioada următoare, liderul PSD a spus că nimeni nu poate anticipa exact fluctuațiile. „Important este să se aprobe acel mecanism prin care românii să nu simtă atât de mult șocul acestor scumpiri. Asta trebuie să urmărească și guvernul, și noi toți”, a declarat Grindeanu.

În ceea ce privește mesajul de unitate și stabilitate transmis de liderii europeni, șeful PSD a spus că aceștia nu impun direcții politice la nivel național. „Niciodată nu o să vedeți din partea liderilor europeni să impună o anumită linie sau politici la nivel național. Atâta timp cât păstrăm linia europeană, nu au niciun motiv să facă astfel de impuneri și nici nu le acceptăm”, a spus acesta.

Liderul social-democrat a explicat că partidul va lua o decizie după referendumul intern programat pe 20 aprilie: „Ne dorim păstrarea unei coaliții pro-europene, dacă este posibil. Dacă nu, PSD va trece în opoziție, nu este nicio problemă”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a adăugat că formațiunea nu va face alianțe cu partide extremiste pentru a rămâne la guvernare: „Nu vom face, doar din dorința de a rămâne la putere, alianțe cu partide extremiste”.

(sursa: Mediafax)