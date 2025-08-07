Grindeanu: Democrația pe care o prețuim azi, cea mai durabilă moștenire a lui Iliescu

„Democrația pe care o prețuim astăzi reprezintă cea mai durabilă moștenire a președintelui Ion Iliescu, construită prin serviciile sale remarcabile în calitate de primul președinte ales în mod liber al națiunii noastre și prin leadershipul său remarcabil ca fondator al PSD”, spune președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe X.

Acesta afirmă că „astăzi se încheie un capitol crucial din istoria recentă a țării noastre”.

Sorin Grindeanu nu a participat la ceremonia de înmormântare a președintelui Ion Iliescu. El a venit joi, pentru a-și prezenta ultimul omagiu.

(sursa: Mediafax)