Grindeanu: România are nevoie de o lege nouă pe pensiile magistraților

Liderul PSD Sorin Grindeanu consideră că este reforma pensiilor magistraților constituie o urgență majoră pentru ca România să nu piardă bani.

„România are nevoie de o lege nouă, pe legea pensiilor speciale ale magistraților și să nu pierdem 230 de milioane de euro. Nu vă supărați pe mine. Știți cât a însemnat suma sau cât înseamnă suma adunată pe CASS la mame pe an? 80 de milioane de euro. 80 de milioane de euro. Asta e de trei ori mai mult”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă ar accepta să crească perioada de tranziție dar să nu crească procentul de 70%, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu mă interesează lucrul ăsta. Pe mine nu mă interesează, fiindcă nu mă pricep. De-aia am și propus să vină specialiști, să vină un grup de lucru cu oameni de la toate partidele și să vină cu o propunere”.

Sorin Grindeanu a mai declarat că în cazul în care demersurile ar fi pornit la începutul săptămânii trecute și ar fi intrat în această săptămână, ar fi mers spre obținerea de avize, CSM, Consiliul Legislativ, „eram într-un calendar rezonabil. Acum suntem cumva la limită. Chiar dacă se ia mâine o decizie politică”.

(sursa: Mediafax)