Grindeanu: Candidatul PSD la PMB are experiență administrativă concretă și realizări reale

Grindeanu a anunțat, joi, că PSD va face o campanie „curată”, axată pe proiecte, și că partidul speră să discute despre realizări concrete, nu despre atacuri personale.

„Candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în fața bucureștenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a criticat unii politicieni care au ocupat funcții importante, dar care doar au lucrat pe imagine: „Sunt unii care, chiar și atunci când au fost în anumite funcții, doar au lucrat pe imagine, dar când te uiți n-au făcut nici măcar un kilometru de autostradă”.

Grindeanu a subliniat că, indiferent cine va fi desemnat candidatul PSD la Primăria Capitalei, acesta are experiență administrativă și realizări concrete: „Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate, ca și experiența administrativă, ceea ce a făcut. Și, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă, cu sprijinul nostru. Al tuturor”.

Președintele interimar al PSD și-a exprimat speranța că viitoarea campanie electorală pentru Primăria Capitalei se va concentra pe proiecte și soluții concrete pentru București.

Până în prezent, PSD nu a anunțat oficial numele candidatului pentru Primăria Capitalei.

(sursa: Mediafax)