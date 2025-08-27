Bolojan reafirmă sprijinul României față de Republica Moldova cu prilejul Zilei Independenței

În mesajul publicat pe pagina de Facebook a Guvernului României, Bolojan a subliniat că legătura profundă dintre cele două state a creat un spațiu al prieteniei și solidarității. „Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești”, se arată în mesajul prim-ministrului.

El a adăugat că, indiferent de vremuri, România va continua să fie un punct de sprijin pentru Republica Moldova. „Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european”, a declarat Bolojan.

„La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!”, conchide premierul României.

(sursa: Mediafax)