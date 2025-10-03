Premierul Ilie Bolojan: Alegerile din București trebuie decise cel târziu săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri seară, că este necesar ca organizarea alegerilor pentru Primăria Municipiului București să fie decisă cât mai curând, ideal până săptămâna viitoare.

El a atras atenția că prelungirea perioadei fără un primar ales afectează autoritatea administrației și poate genera instabilitate.

„Cu cât le organizăm mai repede, suntem și în spiritul legii. Actualul primar interimar își face datoria, dar provizoratul nu este o soluție pe termen lung. Un primar ales are în spate votul popular și legitimitatea necesară”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că în coaliția de guvernare există abordări diferite privind calendarul, ceea ce face dificilă luarea unei decizii rapide.

Totuși, el a subliniat că Bucureștiul, care generează 25% din PIB-ul României și încă 15% în zona metropolitană, are nevoie urgentă de stabilitate administrativă.

„Dacă nu se decide cel târziu săptămâna viitoare, nu se mai poate ține votul. În această toamnă există un interval minim de 35 de zile între momentul anunțării și data alegerilor, iar nu cred că putem intra în luna decembrie cu scrutin în Capitală”, a avertizat șeful Executivului.

(sursa: Mediafax)