Premierul Ilie Bolojan, la Viena: Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri din Europa

În discursul susținut la Ambasada României în Austria, șeful Guvernului a mulțumit românilor din Austria, subliniind rolul important al comunității în domenii diverse, de la îngrijire și construcții până la profesii înalt calificate.

„Sunt onorat să fiu în această seară la Viena, alături de dumneavoastră, alături de domnul cancelar, pentru a marca Ziua Națională a României. Trebuie să mulțumesc comunității românești din Austria pentru tot ceea ce face aici, de la îngrijirea vârstnicilor, de la munca în construcții și până la cele mai calificate meserii pe care le desfășoară în Austria. Toți cei care sunteți aici, buni cetățeni, ne faceți cinste și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă asigur de respectul Guvernului României”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a adresat mulțumiri și autorităților austriece „pentru modul în care au primit comunitatea românească și pentru sprijinul care îl acordă în vederea integrării”, exprimând aprecierea pentru colaborarea dintre instituțiile celor două state.

Acesta a subliniat valorile comune care apropie cele două națiuni: „Cred că pe toți ne unesc aceleași valori ale libertății, ale democrației și ale respectului între noi”.

Bolojan a anunțat că joi va avea o serie de întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri și cu oficiali austrieci, alături de cancelarul Stocker, cu obiectivul de a extinde cooperarea bilaterală.

„În întâlnirile pe care le vom avea mâine, împreună cu oamenii de afaceri, împreună cu domnul cancelar și echipa guvernamentală austriacă, vom dezvolta în continuare colaborarea dintre România și Austria. Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri din Europa, atât datorită investițiilor companiilor austriece în România și locurilor de muncă create, dar și datorită relațiilor de colaborare și respect pe termen lung. Sunt convins că vom dezvolta această colaborare în plan economic, în plan energetic, în așa fel încât popoarele noastre să aibă de câștigat”, a adăugat Bolojan.

(sursa: Mediafax)