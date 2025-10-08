Surse. Ilie Bolojan propune înghețarea salariilor și pensiilor în 2026

Premierul Ilie Bolojan a început deja să contureze proiectul de buget pentru anul 2026 și a transmis coaliției de guvernare că România se va confrunta, din nou, cu o situație financiară complicată. În acest context, Bolojan ar fi cerut ca salariile, pensiile și salariul minim să rămână înghețate la nivelul actual, cel din 2024, potrivit unor surse citate de Stiri pe Surse.

Deși, deocamdată, măsura se află doar la stadiul de discuție, cuvântul premierului cântărește greu, iar scenariul propus ar putea deveni realitate în lipsa resurselor financiare pentru majorări.

Pensiile și salariile, înghețate pentru a reduce deficitul

Premierul a explicat că măsura este necesară pentru a menține deficitul bugetar sub control, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul la aproximativ 6% până în 2026.

„Dacă România va reuși să reducă deficitul cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranță, vor exista condiții pentru ca salariile și pensiile să fie majorate, probabil în raport cu inflația și cu capacitatea bugetului de a susține creșterile într-o manieră sustenabilă”, a declarat Ilie Bolojan la Prima TV.

O lovitură pentru pensionari și bugetari

O eventuală înghețare a veniturilor ar fi o lovitură grea pentru pensionari și angajații din sistemul public, mai ales în contextul creșterii taxelor și al majorării TVA-ului. Veniturile nu reușesc să țină pasul cu scumpirile și inflația, iar puterea de cumpărare este în continuă scădere. Dacă măsura va fi adoptată, salariile, pensiile și salariul minim vor rămâne la nivelul din 2024.