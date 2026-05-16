Ilie Bolojan spune că nu vrea să își bată joc de banii publici

„Respectul pentru colegi, nu poți să faci nimica dacă nu-ți respecți colegii și dacă nu-ți respecți echipele. (...) În spatele unor oameni care dau rezultate, există niște colegi pe care de multe ori nu-i vedem, oameni simpli, oameni care sunt plătiți mult mai prost decât cei care sunt în față, dar nu poți să faci nimic singur și eu sunt recunoscător”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că mereu a respectat echipele cu care a lucrat.

„De la portarul de la intrarea în Primăria Oradea, care te salută respectos, care te ajută să urci acele scări dacă vedea că ai baston, de la oamenii din echipele de proiecte, de la directorii mei, de la cei care au făcut ca să putem obține rezultate”, a declarat premierul, afirmând că respectul este un element de bază, atât în mediul public, cât și privat.

Acesta a precizat că este important să ne respectăm comunitățile și vecinii, afirmând că forma de respect a guvernelor pentru cetățeni este aceea de a gestiona banul public.

„Să ne respectăm comunitățile, să ne respectăm vecinii, să ne respectăm cetățenii; și forma noastră de respect a celor care suntem în sectorul public este să nu ne batem joc de banii care îi colectăm de la oameni, să guvernăm după reguli și să facem în așa fel încât serviciile publice să fie cât mai bune și să creăm condiții pentru dezvoltare”, a conchis Ilie Bolojan.

În cadrul discursului său, Ilie Bolojan a spus câteva cuvinte și despre profesori, dar și părinți și importanța contribuției acestora în dezvoltarea noastră, ca oameni.

El a fost invitat să țină un discurs în cadrul Ceremoniei de Absolvire a Universității de Vest din Timișoara, în calitate de absolvent. Ilie Bolojan, a studiat Facultatea de Matematică la Universitatea din Timișoara între anii 1990-1993.

Actualul premier a fost și student la Institutului Politehnic „Traian Vuia”, Timișoara, actuală UPT, între anii 1988-1993.