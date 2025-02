Kelemen Hunor: Orice fel de schimbare în interiorul coaliției înseamnă că va câștiga Georgescu

'Eu am avut mai multe propuneri. Eu eram îngrijorat în acel moment când noi formam coaliția să nu facem greșelile coaliției lor de anul trecut, când am avut mai mulți candidați. Pur și simplu era pentru mine foarte clar că, dacă intrăm într-o astfel de coaliție, trebuie să avem un singur candidat, trebuie să avem alegeri cât mai repede și trebuie un candidat care poate să fie credibil într-o zonă destul de largă, fiindcă nu ești candidatul unui partid. (...) Eu am lansat câteva nume. E adevărat că am vorbit cu fiecare înainte, că nu-mi permit să arunc numele unuia sau altuia. Mai puțin cu Daniel David. (...) Paleologu, Funeriu, Crin Antonescu, am vorbit și de Nicușor Dan. Și am discutat în coaliție toate aceste variante. Și un consens cât de cât s-a conturat în jurul domnului Antonescu', a declarat Kelemen Hunor la Prima TV.



El a adăugat că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vrut să fie trecut și numele candidatului în protocolul coaliției, ca să nu existe surprize mai târziu, cu condiția să fie validat în forurile fiecărei formațiuni politice, ceea ce s-a întâmplat.



'Din punctul meu de vedere, da, este o alegere corectă și abordarea mea în continuare este că Antonescu poate și trebuie să intre în turul 2 și poate câștiga turul 2. (...) Niciodată nu m-a mințit, niciodată nu a fost extremist, irațional. Crin Antonescu e un om care are idei, care știe să vorbească, simte societatea, deci are această empatie de a simți societatea, știe ce înseamnă să fii om sărac, să pleci de jos. Și are principii clare și valori foarte clare. E un patriot, dar niciodată nu exagerează. În 2016 s-a retras din politică. Eu așa înțeleg, nu că s-a dus să doarmă la Bruxelles. El și-a asumat o retragere. (...) El n-a vrut să revină în politică și acest lucru trebuie spus, nu a fost ambiția lui Antonescu să revină în politică. El a fost rugat să revină în politică', a detaliat președintele UDMR.



În opinia sa, Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi 'ar trebui să se lupte cu Călin Georgescu, nu între ei'.



'Georgescu este rivalul. Între ei n-au de ce să se lupte. Ei nu sunt competitori în sensul că 'trebuie să câștige dintre noi trei cineva'. Nu. Ei trebuie să aibă o ofertă și sper că Antonescu va avea o ofertă mai atractivă decât Georgescu pentru oameni raționali, pentru oameni care nu acceptă acest obscurantism nou', a punctat liderul UDMR.



Întrebat dacă o parte din PNL l-ar putea susține pe Nicușor Dan, Kelemen Hunor spune că 'în fiecare partid s-ar putea să fie altfel de abordări care nu influențează în niciun fel abordarea liderilor', dar consideră că 'orice alt scenariu pentru coaliție înseamnă o provocare inutilă și cu riscuri mari'.



'Deci orice fel de schimbare de acum înainte în interiorul coaliției înseamnă că va câștiga Georgescu, fiindcă oamenii spun: 'Nu vă mai jucați cu societatea'. Deci ceea ce au făcut ei anul trecut trebuie să fie o învățătură pentru toată lumea. Nu poți să mergi în două direcții aceeași coaliție și după aceea să te trezești că n-a intrat în turul doi niciunul dintre candidații coaliției', a arătat Kelemen Hunor.



Potrivit acestuia, s-au făcut multe greșeli ''strategice și tactice'' anul trecut.



'Au făcut foarte multe greșeli strategice și tactice anul trecut. Au făcut eforturi uriașe din punct de vedere bugetar să susțină creșterea pensiilor, salariilor și investițiile. Dar asta, după rezultatele de anul trecut, ne arată că nu poți să câștigi tu voturile prin investiții, prin bani, prin creșterea salariilor, dacă nu există suficientă încredere în tine ca lider. Deci cu banii nu ai să câștigi niciodată alegerile sau doar cu banii. Deci dacă nu reușești să creezi emoții pozitive, să crești încrederea în tine, atunci gata, s-a dus. Fiindcă ăsta este rezultatul anului trecut. Degeaba încercăm să ocolim acest subiect. Trebuie să vorbim sincer. Nu au reușit, fiindcă au făcut greșeli majore și cu comasarea alegerilor și cu mutarea datei alegerilor și cu renunțarea la candidatul unic și cu această ambiție că intrăm amândoi și o să iasă unul dintre noi și tot bine o să fie. Asta nu se poate. Oamenii nu pot fi păcăliți', este de părere liderul UDMR.



Întrebat dacă înțelege jocul pe care îl face Victor Ponta, Kelemen Hunor a răspuns: 'Nu. Era clar că el are în picioare dansul, deci nu poate să nu danseze'.



'Nu știu dacă va candida sau nu, dar n-are șanse, haideți să fim serioși', a adăugat el.

