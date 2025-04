Kelemen Hunor: „Sprînceană nu are pregătire să vorbească despre politică mai mult decât la cârciumă”

Premierul Marcel Ciolacu, cel care l-a nominalizat pe Dragoș Sprânceană drept emisar special în SUA, susține acum că acesta a vorbit în nume personal și că nu reprezintă poziția Bucureștiului.

De partea sa, Kelemen Hunor consideră că Sprânceană nu înțelege politica.

„E părerea personală a unui domn, a unui personaj, pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât o părere personală. Nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nici o hârtie care face din acest domn emisar special”.

Liderul UDMR spune că Dragoș Sprînceană nu are legătură cu politica: ”Totuși, am pretenția, cel puțin în ceea ce mă privește, că văd lucrurile într-o notă mult mai corectă decât un om care nu are nici o legătură cu lumea politică. Am impresia că nici nu înțelege politica”, spune liderul UDMR.

La remarca realizatorului că Dragoș Sprînceană a fost totuși nominalizat de premierul Marcel Ciolacu în calitate de emisar special pentru SUA, Kelemen Hunor a spus: „Nu există așa ceva, astea-s cuvinte, dar unde-i hârtia, care-i mandatul?”.

În opinia sa, „acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cârciumă”.

(sursa: Mediafax)