Lasconi: Nu am ascuns faptul că am terminat Facultatea Ecologică din Deva. Am obţinut 9,20 la examenul de licenţă

"Disperarea contracandidaţilor mei e mare. Nu ştiu ce să mai caute despre trecutul, prezentul şi poate şi viitorul meu. Viaţa mea e o carte deschisă de mai bine de 30 de ani. Informaţiile din CV sunt corecte. Nu am ascuns nimic din trecutul meu şi nu îmi e ruşine de ceea ce am făcut în viaţă. Este adevărat, am terminat Facultatea Ecologică din Deva, fapt pe care nu l-am ascuns. (...) În CV se completează studiile superioare doar dacă sunt finalizate. Acestea se consideră finalizate doar dacă ai obţinut licenţa. Examenul de licenţă l-am susţinut la ASE Bucureşti, unde am obţinut nota 9,20 (8,40 examen scris la Economie şi Relaţii Internaţionale şi 10,00 la lucrarea de licenţă)", scrie Lasconi pe Facebook.



Ea menţionează că a dat examen de admitere la facultate după ce a divorţat şi s-a mutat la Deva, unde era angajata PRO TV. Lasconi mai precizează că primii ani de facultate au fost "foarte grei", deoarece muncea "zilnic câte 16 ore" şi era mamă singură.



"Dorinţa mea a fost să urmez o facultate cu profil economic. După terminarea liceului, m-am căsătorit şi am adus pe lume un copil. Însă nu am renunţat la visul meu. Atunci când am susţinut examenul de admitere în facultate, aceasta prezenta un mare interes pentru tineri, deoarece era singura opţiune în judeţul Hunedoara. Aici predau profesori de marcă de la ASE Bucureşti şi Timişoara, motiv pentru care unitatea de învăţământ era extrem de apreciată. Concurenţa era de patru persoane pe loc. Îmi amintesc că am intrat printre primii, deşi trecuseră câţiva ani de la terminarea liceului", precizează preşedinta USR.



Odată cu transferul la PRO TV Bucureşti, a absolvit Şcoala BBC în televiziune şi în acelaşi an a decis să susţină examenul de licenţă la ASE Bucureşti.



"Sunt mândră de rezultat şi sper să şi inspir tinerele care cred că odată cu aducerea pe lume a unui copil, rămase singure în urma unui divorţ, viaţa nu se termină şi nici nu e o tragedie. E doar începutul unui mare bine: o viaţă independentă în care poţi să-ţi împlineşti visurile. Vreme de 15 ani nimeni nu m-a întrebat dacă am urmat vreo facultate pentru că seriozitatea, onestitatea, munca şi determinarea au fost cartea mea de vizită. În ultimii zece ani la PRO TV am avut nevoie de diploma de licenţă pentru a putea fi avansată ca producător de ştiri", mai scrie Elena Lasconi.

AGERPRES