„Au păzit secțiile degeaba!” – Lavinia Șandru explodează după solicitarea POT către STS: „Ipocrizie! Unde e numărătoarea lor paralelă?”

„POT nu a avut candidat la prezidențiale, dar au avut reprezentanți în toate secțiile de votare. Legea nu le permitea, dar totuși i-au avut. Eu am fost candidat oficial și nu am avut voie să am observatori. Nici PUSL nu a avut. Și atunci întreb clar: ce au păzit acești oameni în secții?”, spune Lavinia Șandru.

Fosta candidată PUSL subliniază că, dacă POT ar fi vrut cu adevărat transparență, ar fi prezentat imediat după alegeri o numărătoare paralelă și eventuale nereguli. În schimb, spune ea, tot ce urmează acum este doar spectacol.

„Unde e numărătoarea lor paralelă? De ce nu au confruntat cifrele atunci, pe loc? Dacă ai avut oameni în secții și nu ai făcut nimic cu informațiile, înseamnă că ori n-ai vrut, ori n-ai putut. În ambele cazuri, e ipocrizie.”, acuză Șandru.

Ea avertizează că astfel de ieșiri publice, fără dovezi clare, decredibilizează orice demers serios pentru alegeri corecte.

„Dacă nu ți-ai apărat votul în ziua votului, n-ai nicio legitimitate să urli după liste o săptămână mai târziu. Adevărul nu se cere retroactiv doar pentru imagine”, a încheiat Lavinia Șandru.