Lavinia Șandru (PUSL): „Românii trăiesc mai greu de la o lună la alta. Austeritatea a dus la cea mai gravă scădere a salariilor din ultimii 17 ani”

Ajustate cu rata inflației, salariile reale sunt cu peste 5% mai mici decât anul trecut, iar declinul continuă pentru a cincea lună consecutiv. Este una dintre cele mai lungi și mai dure perioade de pierdere a veniturilor reale din ultimii ani, comparabilă cu perioada crizei economice din 2009.

Impactul este major în domeniile esențiale pentru funcționarea statului.

În educație, sănătate și administrație, pierderea reală de venit ajunge până la 11%, afectând direct profesioniștii care susțin serviciile publice.

Scăderi similare sunt resimțite și în mediul privat, în special în industrie, construcții și servicii, semn că fenomenul este generalizat.