„Tăcerea nu mai poate fi o soluție.” Mesajul ferm transmis de Lavinia Șandru către români

„Ați observat? Românii nu mai au voce. Nu mai spun NU. Nu mai întreabă DE CE. Nu mai cer socoteală”, spune Lavinia Șandru într-un discurs tranșant, dar echilibrat.

Ea vorbește despre măsuri dure luate peste noapte, despre blocaje urbane repetate și despre lipsa de reacție a oamenilor în fața nedreptăților. „Nu e doar resemnare. E mai mult. E umilință. Pentru că doar omul umil îndură tot răul care i se face și nu spune nimic. E o tăcere care doare. O tăcere care lasă loc abuzului”, afirmă aceasta.

Clipul se încheie cu un apel clar: „E timpul să redescoperim vocea noastră. Dacă simți și tu la fel, reacționează. Spune. Distribuie. Fă-ți vocea auzită. Pentru că, dacă noi tăcem… alții decid totul în locul nostru.”

Mesajul a fost publicat pe canalele oficiale ale PUSL și a generat numeroase reacții în mediul online, fiind apreciat pentru tonul ferm și apelul la implicare civică.

Clipul integral poate fi urmărit aici: