Lia Olguța Vasilescu nu crede în alegerile anticipate

Invitată la Realitatea TV, aceasta a susținut că România nu are, în acest moment, cadrul legislativ necesar pentru organizarea unui astfel de scrutin.

„Nu cred că vor fi”, a spus social-democrata, explicând că actuala legislație electorală nu permite desfășurarea alegerilor anticipate fără modificări suplimentare.

„Nu avem legislația pusă la punct”

Potrivit Liei Olguța Vasilescu, organizarea anticipatelor presupune adoptarea unor acte normative care să stabilească termenele pentru depunerea candidaturilor, tipărirea buletinelor de vot, organizarea secțiilor de votare, inclusiv în diaspora, și alte proceduri electorale.

„Nu avem legislația pusă la punct pentru anticipate. Aceasta ar trebui să ajungă în Parlament ca să fie votată”, a declarat aceasta.

Deputata a explicat că actuala Lege nr. 208/2015 nu acoperă toate situațiile care ar apărea în cazul organizării unui scrutin anticipat și că ar fi nevoie de ordonanțe de urgență. În opinia sa, un guvern interimar nu poate adopta astfel de acte normative, iar acestea ar trebui aprobate ulterior de Parlament.

„În Parlamentul României nu știu câți parlamentari au interesul să voteze”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

PSD nu se teme de alegeri anticipate

Întrebată dacă Partidul Social Democrat se teme de un eventual scrutin anticipat, Lia Olguța Vasilescu a respins această idee.

„Noi un scor mai mic decât cel care a fost luat la ultimele alegeri nu putem să luăm niciodată”, a spus aceasta, apreciind că PSD își păstrează forța electorală datorită organizațiilor din teritoriu.

Totuși, social-democrata a ridicat semne de întrebare privind posibilitatea formării unei majorități după eventualele alegeri.

„Nu ne este teamă de alegerile anticipate. Dar ce se întâmplă după? Presupunând că polul de dreapta ar obține 35% sau 40%, cu cine se aliază? Cu AUR sau cu PSD? Ambele partide au spus că nu vor face alianță”, a declarat ea.

Despre o posibilă alianță PSD – AUR

Întrebată dacă PSD ar putea guverna alături de AUR după eventuale alegeri anticipate, Lia Olguța Vasilescu a evitat un răspuns categoric.

„Mi-e greu să vă spun acum, pentru că atunci când intri la guvernare cu un partid ar trebui să fie un partener foarte serios în care să ai încredere, că ceea ce promite se și ține de cuvânt”, a afirmat deputata.

Dezbaterea privind alegerile anticipate continuă

Tema alegerilor anticipate a revenit în centrul dezbaterii publice după căderea Guvernului Bolojan și dificultățile în formarea unui nou Executiv.

În timp ce unele voci din spațiul politic, precum europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, au declarat că anticipatele ar putea reprezenta o soluție dacă blocajul politic persistă, alți lideri politici consideră că un astfel de scenariu ar adânci incertitudinea într-un moment în care România trebuie să îndeplinească reformele asumate prin PNRR.

Potrivit Constituției, alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate dacă Parlamentul respinge două solicitări succesive de învestitură a Guvernului și nu acordă votul de încredere pentru formarea unui Executiv în termen de 60 de zile de la prima solicitare, scrie Mediafax.