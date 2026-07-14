Noi linii roșii care blochează instalarea unui Guvern cu puteri depline la Palatul Victoria

PNL și USR resping categoric propunerile făcute de Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, referitoare la refacerea Coaliției. În acest context, și PSD ia în calcul eventualitatea de a refuza să mai colaboreze cu cele două partide. Mai mult, liderul social-democrat Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier interimar și a amenințat că partidul său nu va vota necondiționat proiectele propuse de Executivul demis cu privire la jaloanele din PNRR. Mai mult, acuză că pe lista acestor proiecte se află și modificarea legii ANI, pentru avantajarea unor lideri USR. Blocajul este unul total, iar Nicușor Dan respinge organizarea alegerilor anticipate. Inclusiv AUR transmite că cele patru partide (PSD, PNL, USR și UDMR) trebuie silite să guverneze împreună, până la viitoarele alegeri parlamentare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a dezvăluit, ieri, imediat după ce a participat la întâlnirea cu președintele României și cu șefii celorlalte partide care au alcătuit fosta Coaliție de Guvernare, că perspectiva formării unei noi majorități parlamentare în vederea învestirii unui Executiv cu puteri depline este pesimistă, în acest moment. Asta, din pricina blocajului pe care îl generează PNL și USR. Grindeanu a susținut, într-o conferință de presă, că responsabilitatea adoptării proiectelor asumate prin PNRR aparține exclusiv Guvernului și partidelor aflate la putere, nu social-democraților. Acesta a adăugat că formațiunea pe care o conduce rămâne de acord cu reformele asumate de România, însă nu mai acceptă să fie considerată responsabilă pentru blocajele politice.

În schimb, acesta a anunțat că partidul nu va susține eventuale modificări ale legislației privind Agenția Națională de Integritate.

„Nu o să votăm legea ANI și legea privind competențele ANI care ciuntesc atribuțiile Agenției Naționale de Integritate”, a declarat liderul PSD, care a lansat acuzații la adresa unor lideri ai USR și a susținut că modificările legislative ar avea drept scop rezolvarea unor probleme de integritate.

„Alba-neagra” cu cele 6 legi pentru PNRR

Reamintim că, la data de 7 iunie, premierul demis Ilie Bolojan a postat, pe contul său de socializare, că „în lunile iulie și august, cel mai important proiect pentru România este absorbția fondurilor europene din PNRR”, dar și că, deoarece Guvernul nu mai poate recurge la procedura angajării răspunderii și nici la ordonanțe de urgență pentru adoptarea acestora, „este necesară convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare, în perioada următoare, pentru dezbaterea și adoptarea acestor acte normative”.

Este vorba despre 6 proiecte de lege, printre care se află și cea la care a făcut referire Sorin Grindeanu: legea privind salarizarea unitară - valoare 770 de milioane de euro; legea privind incompatibilitățile - 770 de milioane de euro; legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat - 770 de milioane de euro; legea privind funcția publică - 770 de milioane de euro; legea privind Codul urbanismului - 972 de milioane de euro; legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire - 972 de milioane de euro.

Grindeanu îi cere lui Bolojan să plece din Guvern

Întrebat dacă Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor restante din PNRR, liderul PSD a declarat că nu se opune unei astfel de soluții. „Cine trebuie să asigure prezența și cine trebuie să treacă, în primul rând, legile promovate de Guvern sunt cei care sunt în Guvern. PSD-ul este în opoziție”, a precizat Sorin Grindeanu.

Conform liderului social-democrat, un gest care conduce la ieșirea din blocajul politic ar fi demisia lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru interimar. „Vreți să facem un pas înainte? Veniți și arătați-mi că sunteți bine intenționați. Ilie Bolojan, dați-vă demisia din funcția de premier interimar, ca să nu mai jucăm politic”, a precizat Sorin Grindeanu, care a adăugat că „PSD nu mai face parte din coaliția de guvernare”.

În acest moment, blocajul politic este generalizat. PSD amenință că ar putea să nu voteze proiectele de lege ale lui Ilie Bolojan cu privire la PNRR. PNL și USR exclud, în continuare, refacerea alianței cu PSD și chiar instalarea unui Guvern din care să facă parte miniștri.

Nicușor Dan i-a chemat, ieri, la Palatul Cotroceni pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan, președintele PNL, Dominic Fritz, președintele USR, Kelemen Hunor, președintele UDMR, respectiv pe Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al Minorităților Naționale. Acesta din urmă a propus refacerea Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus un Guvern de armistițiu, în etape. Mai întâi, să fie instalat un guvern majoritar pentru următori doi ani și jumătate, după care să fie instalate guverne minoritare, prin rotație, iar, la final, să fie instalat un guvern tehnocrat. PNL și USR se opun însă acestui tip de Executiv, dacă din componența sa vor face parte și social-democrații.

Teza anticipatelor începe să se „fâsâie”

Consilierul prezidențial Eugen Tomac, fosta propunere de premier a lui Nicușor Dan, a precizat, la rândul lui, după consultările de ieri, că „președintele nu va intra în jocuri politice și nu cred că este cazul să insistăm pe o agendă îngustă, împingând lucrurile spre dezbateri pentru anticipate. Nu este pe agenda președintelui României organizarea de alegeri anticipate. Ceea ce își dorește președintele României este să fie mai multă deschidere din partea partidelor politice pentru a genera o soluție”.

Ei, bine, inclusiv AUR pare să renunțe, deocamdată, la această teză a alegerilor anticipate. Numărul 2 al partidului condus de George Simion, senatorul Petrișor Peiu, a notat, într-o postare pe contul său de Facebook, că „situația din România de după alegerile din 2024 este cât se poate de clară: puterea este majoritatea PSD-PNL-UDMR-USR, iar opoziția este AUR. „Proasta guvernare duce, inevitabil, la pierderea alegerilor. (…) Suntem, acum, în punctul în care toată lumea a înțeles asta și grupul guvernamental ar vrea să păcălească democrația și să evite intrarea în opoziție. Motiv pentru care încearcă să se dividă artificial într-o putere și o falsă opoziție pentru a crea apoi iluzia unei «alternanțe»”.

Petrișor Peiu susține că „AUR nu trebuie să permită acest joc antidemocratic și să îi silească pe PSD-PNL-UDMR-USR să guverneze împreună și să meargă din această postură la alegeri. Numai astfel, după următoarele alegeri, se va produce alternanța la putere și AUR va forma viitorul guvern. Orice altă decizie va reduce rolul și profilul AUR și va permite rămânerea la guvernare a actualei coaliții, iar PSD-PNL-UDMR-USR vor scăpa de răspundere pentru criză economică pe care au produs-o prin proastă guvernare. (…) Aceste patru partide au guvernat împreună, trebuie să împartă împreună răspunderea pentru criză și pentru proastă guvernare”.