Lia Olguța Vasilescu: „Reforma administrativă trebuie făcută pe date reale, nu pe comparații înșelătoare”

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat după conferința premierului Ilie Bolojan, subliniind că acesta a confirmat unele dintre criticile formulate anterior de social-democrați.

„Mă bucur că premierul a constatat și el că datele prezentate în coaliție nu erau reale, exact cum am spus și noi. A mai căzut și mitul că administrația publică locală are cei mai mulți angajați dintre toate sectoarele bugetare. Se vorbea de peste 300.000, dar, conform celor prezentate, sunt doar 129.000 efectiv angajați”, a scris Vasilescu pe Facebook.

Edilul a atras atenția că „o primărie nu seamănă cu alta”, întrucât unele includ servicii de salubritate sau întreținere spații verzi în aparatul propriu, în timp ce altele le concesionează. De asemenea, a subliniat că și administrația centrală are nevoie de restructurări.

În ceea ce privește comparațiile făcute de Ilie Bolojan, Vasilescu a catalogat drept „neadecvat” modul în care au fost prezentate diferențele între Oradea, Bihor și alte unități administrativ-teritoriale.

„Nu putem compara Oradea cu Cluj, Iași sau Craiova. Reforma trebuie făcută pe date reale, nu pe cifre comparative care dau bine doar dacă vrei să faci pe justițiarul”, a precizat primarul Craiovei.

PSD urmează să depună amendamente la pachetul legislativ privind reforma administrației și solicită Guvernului să prezinte „calcule și date exacte” înainte de a impune reduceri de personal.