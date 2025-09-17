Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri, la ora 11

Liderii partidelor din coaliția de guvernare vor discuta despre intenția liberalilor de a elimina plafonarea prețurilor la alimentele de bază, măsură neagreată de social-democrați. Pe ordinea de zi nu va figura reforma administrației locale, deoarece grupurl tehnic nu a definitiva strategia.

Sâmbătă, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris pe Facebook: „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”.

Coaliția de guvernare a decis să nu mai prelungească măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază „deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”, a transmis ulterior purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

Plafonarea prețurilor este o măsură comunistă, spune deputatul PNL Robert Sighiartău. Noul conflict din coaliție vizează anunțul recent al Guvernului potrivit căruia plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va fi prelungită după luna octombrie. PSD protestează și cere menținerea măsurii.

Deputatul PNL acuză PSD-ul de populism: „Este o propunere care sună foarte bine, este populistă și care se vrea a fi venită din partea PSD. Din punctul meu de vedere, nu-și are rostul, nu-și are locul”.

PSD a anunțat că depune mai multe proiecte de legi în Parlament, pentru corectarea unor erori din primele două pachete fiscale.

(sursa: Mediafax)