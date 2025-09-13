Liviu Negoiță, noul lider PUSL București: „Bucureștiul este un oraș părăsit”

Negoiță, fost primar al Sectorului 3 ales de două ori, a transmis un mesaj puternic la preluarea funcției:

„Bucurestiul este un oraș părăsit! Părăsit de primarul pe care l-a ales! Părăsit de partidele politice care amână alegerile pentru că încă n-au căzut la pace, cine ce fură! Părăsit de guvernele care i-au anulat fonduri, care nu i-au acordat respectul pe care îl merită. Bucurestiul reprezintă aproape 25% din economia României! Dar ce primesc bucureștenii? Un trafic infernal! Luni întregi fără apă caldă și căldură în apartamente! Străzi fără asfalt și fără utilități! Șobolani în Centrul Vechi! Clădiri din patrimoniu lăsate în paragină! Mii de locuințe cu risc seismic și mii de arbori care se prăbușesc în parcuri, în parcări, peste mașini, peste oameni! Bucureştiul trebuie recuperat! Bucureştiul trebuie respectat de cǎtre cei care îl conduc, nu muls de resurse și aruncat la gunoi! Împreună cu Organizația PUSL din București, îmi asum responsabilitatea de a le reda bucureștenilor Capitala europeanǎ pe care o merită”.

Declarația marchează revenirea lui Liviu Negoiță în prim-planul politicii bucureștene, cu un discurs direct și critic la adresa actualei administrații și a guvernului.