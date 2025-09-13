x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Liviu Negoiță, noul lider PUSL București: „Bucureștiul este un oraș părăsit”

Liviu Negoiță, noul lider PUSL București: „Bucureștiul este un oraș părăsit”

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   14:01
Liviu Negoiță, noul lider PUSL București: „Bucureștiul este un oraș părăsit”

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) și-a consolidat echipa la nivel local prin desemnarea lui Liviu Negoiță ca președinte al organizației din Capitală. Decizia a fost luată la Tulcea, în cadrul ședinței Nucleului Central de Conducere, unde s-a discutat despre efectele crizei economice și direcțiile de dezvoltare ale partidului.

Negoiță, fost primar al Sectorului 3 ales de două ori, a transmis un mesaj puternic la preluarea funcției:

„Bucurestiul este un oraș părăsit! Părăsit de primarul pe care l-a ales! Părăsit de partidele politice care amână alegerile pentru că încă n-au căzut la pace, cine ce fură! Părăsit de guvernele care i-au anulat fonduri, care nu i-au acordat respectul pe care îl merită. Bucurestiul reprezintă aproape 25% din economia României! Dar ce primesc bucureștenii? Un trafic infernal! Luni întregi fără apă caldă și căldură în apartamente! Străzi fără asfalt și fără utilități! Șobolani în Centrul Vechi! Clădiri din patrimoniu lăsate în paragină! Mii de locuințe cu risc seismic și mii de arbori care se prăbușesc în parcuri, în parcări, peste mașini, peste oameni! Bucureştiul trebuie recuperat! Bucureştiul trebuie respectat de cǎtre cei care îl conduc, nu muls de resurse și aruncat la gunoi! Împreună cu Organizația PUSL din București, îmi asum responsabilitatea de a le reda bucureștenilor Capitala europeanǎ pe care o merită”.

Declarația marchează revenirea lui Liviu Negoiță în prim-planul politicii bucureștene, cu un discurs direct și critic la adresa actualei administrații și a guvernului.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Partidul Umanist Social Liberal liviu negoita
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri