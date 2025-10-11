Ludovic Orban: "Vedem tot felul de jocuri politice în coaliția de guvernare"

„Coaliția se erodează. Partidele de la guvernare se erodează nu pentru că fac ceva, ci pentru că publicul are alte așteptări și pentru că reformele se lasă așteptate. În același timp, vedem tot felul de jocuri politice în Coaliția de guvernare. Este o perioadă în care avem un război la graniță, avem o criză bugetară care poate să devină o criză economică”, spune Ludovic Orban, la Digi 24.

Întrebat cât de gravă este situația României în prezent, Orban a spus că „situația este foarte gravă”.

„Coaliția care se află la guvernare este o coaliție foarte eterogenă, formată din partide care au puține puncte comune, atât din punct de vedere doctrinar, cât și din punct de vedere al istoriei politice, cât și din punct de vedere al gândirii pe care o au asupra modalităților de rezolvare a problemelor cu care se confruntă România. Aproape fiecare partid își face jocurile. De multe ori, de exemplu, PSD se comportă ca și cum ar fi din opoziție. Ce se întâmplă săptămâna asta la Parlament e într-adevăr un factor care creează extrem de multe tensiune și instabilitate în coaliție. Adică, după ce stabilești la angajarea răspundării forma unei legi, printr-o decizie la nivelul coaliției, după ce te angajezi că nu vei modifica acea lege, să vii cu proiecte de lege ale unor parlamentari din partidul tău pe care să le treci la înțelegere cu parlamentarii, AUR, SOS și ce mai sunt, e corect? Adică, nu face bine, cum să spun, funcționării coaliției și încrederii între parteneri”, mai spune Orban.

Consilierul prezidențial a enumerat câțiva factori de instabilitate în cadrul coaliției.

PSD nu are o conducere alesă la Congres: „La ora actuală echipa de conducere interimară a PSD-ului trebuie să stea cu un ochi la guvern și cu un ochi la alegerile interne. Iar miza lor, prioritatea lor va fi să dea satisfacție prin pozițiile pe care le iau celor care vin să voteze la Congres, dacă vor să aibă o șansă să se aleagă. Ăsta e un factor de instabilitate, pentru că altfel ar juca dacă ar fi o conducere legitimă. Un alt element, un măr al discordiei care există în discuție este cel al alegerilor pentru Primaria Capitalei, în care e evident că fiecare de formațiune politice cumva își dorește să câștige primăria și căută să găsească soluții ca să ajungă la cea mai bună variantă ca să poată să câștigă”.

Orban a transmis un mesaj coaliției de guvernare.

„Trebuie să înțeleagă că dacă acest guvern eșuează, dacă planul lor și coaliția lor nu găsește soluțiile pentru a rezolva problemele greve care se confluctă în România, de la deficitul bugetar, deficitul balanței de cont curent, nevoia de creșterea calității serviciilor, nevoia de dezvoltare economică și nevoia de reluare a creșterii economice, când ne uităm în datele și în prognozele instituțiilor internaționale, vedem că stăm extrem de rău în ceea ce privește posibilitatea de relansare. Cea mai sănătoasă modalitate de reducere a deficitului bugetar este menținând cheltuielile publice constante, creșterea economică. Asta este singura metodă sănătoasă. Dacă eșuează, eșuează toate partidele din coaliție și mai ales lucrul cel mai greu, eșuează România. Pentru că nu există alternativă în momentul de față. Există alternativă, dar alternativa care există este un dezastru pentru România”, afirmă Ludovic Orban.